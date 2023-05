Les infirmières de l’Î.-P.-É approuvent leur nouvelle convention collective

Plus de 83 % des infirmières de l’Île-du-Prince-Édouard ont dit oui à une nouvelle convention collective, jeudi. Ce nouveau contrat de travail donne bon espoir à la province de recruter davantage de professionnelles encore cette année.

Le vote sur l’entente de principe a été tenu mercredi et jeudi.

« Nous sommes très enthousiastes et soulagées. Cette convention collective apporte quelque chose à chaque groupe d’infirmières que nous avons. » — Une citation de Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières de l’île

À compter d’octobre prochain, le salaire des infirmières de l’île sera augmenté d’au moins 10 % en fonction de l’ancienneté de l'employée, du poste et du lieu de travail.

Avec cette augmentation, ces salaires devraient varier de 37 dollars à 46 dollars l’heure.

C’est un salaire assez compétitif par rapport à ce que nous avions. Avant, nous n'étions pas du tout compétitifs , dit Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières de l’île.

Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard, croit que la province disposerait maintenant de davantage de moyens pour recruter des infirmières. (Photo d'archives) Photo : CBC / Brittany Spencer

En octobre 2024, cette augmentation salariale dépassera les 13 %.

Le taux horaire passera ainsi à 38 $ l'heure et pourrait même atteindre 47 $ l'heure.

« Ce sera plus facile pour Santé Île-du-Prince-Édouard, le ministère de la Santé et le système en général d'attirer des professionnels, si les salaires sont au niveau où ils sont maintenant. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l’île

Selon le premier ministre de l'île, Dennis King, cette nouvelle convention collective permettrait à l’île d’attirer davantage d’infirmières pour y travailler.

L'entente de principe a été établie le 4 mai dernier, mais le syndicat des infirmières n’a pas voulu divulguer les détails du document avant la tenue du vote.

La nouvelle convention collective s’étend sur quatre ans, soit de 2021 à 2024.

L'ancien contrat de travail était arrivé à échéance en mars 2021.

Dans son discours du trône, le 12 mai 2023, le premier ministre Dennis King a promis des investissements records dans le recrutement de professionnels de la santé. (Photo d'archives) Photo : CBC / Kerry Campbell

Les primes

En plus de l'augmentation des salaires, des primes seront offertes aux infirmières.

Une prime de 50 % sur le taux horaire sera payée aux employées qui acceptent de faire des heures supplémentaires.

Un programme pilote de mentorat sera aussi mis en place pour soutenir les nouvelles recrues.

Une prime sera également offerte aux employés désirant travailler dans des unités de soins considérées comme prioritaires, notamment les soins intensifs.

Avec ces incitatifs et de meilleurs salaires, on espère qu’on sera en mesure de recruter des infirmières diplômées de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick encore cette année , dit Barbara Brookins.

Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers de l’île, et Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières, dans une manifestation à Charlotetown, le 28 mars 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les infirmières désirant occuper des postes à temps plein ou une combinaison de postes à temps partiel seront aussi récompensés avec 5000 dollars par année. Cet argent sera versé graduellement dans chaque relevé de paie.

Proposée l'an dernier par la province et ratifiée dans ce nouveau contrat de travail, une prime de 5000 dollars sera offerte aux infirmières qui sont sur le point de partir à la retraite, mais qui décident de continuer au travail.

Notre priorité numéro un, c’est de retenir les infirmières qu’on a ici, car il est beaucoup plus facile de les garder que de les recruter , ajoute la présidente du syndicat.

En 2022, plus de 300 infirmières étaient admissibles à la retraite, selon le syndicat.

Les salaires ne sont pas la seule chose qui ont un impact sur le personnel, mais aussi l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le stress au travail, l’environnement de travail plus sain, entre autres , a ajouté le premier ministre de l’île, Dennis King, lors d’une séance à l’Assemblée législative, jeudi.