Un projet piscicole de 100 M$ sur la glace dans le parc industriel de Bécancour

Un promoteur qui affirme vouloir construire à Bécancour le plus gros projet de pisciculture au Québec raconte être pris dans des dédales administratifs avec le ministère de l'Environnement depuis plus de trois ans, mettant un frein à la concrétisation de ses plans. Le ministère affirme de son côté être en attente de réponses de la part de l'entreprise.

Le Goupe CanAqua, de Sept-Îles, souhaite construire une usine de pisciculture de truites arc-en-ciel au coût de 100 millions $. La communauté abénakise de Wôlinak y serait partenaire à 5 %.

Le promoteur indique avoir dépensé environ un million de dollars en études afin de répondre aux nombreuses questions du ministère, mais le projet semble toujours bloqué, au point où le terrain qui avait été réservé au parc portuaire de Bécancour a été remis sur le marché.

Les 3000 tonnes de poissons produits annuellement à cette usine en feraient la plus grosse au Québec, avec une technologie inédite dans la province. L’ampleur du projet et l’utilisation d’un procédé moins connu pourraient expliquer la lenteur du processus.

On a l'impression qu’on n’en verra jamais le bout à chaque fois qu'on dépose une série de réponses, jaillit une nouvelle série de questions , explique le président du Groupe CanAqua, Guy Bouchard.

Le Groupe CanAqua affirme que le ministère de l’Environnement a tout en main pour fournir une réponse, mais ce dernier dit avoir besoin d’autres informations pour étudier la demande.

Pour le projet soumis, d’autres renseignements et documents techniques sont requis afin que le ministère puisse s’assurer du respect des exigences légales et réglementaires et en matière de protection adéquate de l’environnement , indique par courriel le ministère de l’Environnement.

« Les gens qui étudient le projet au ministère ont tout ce qu'il faut pour donner une réponse et s'ils n'en veulent pas, si le Québec n'en veut pas [de ce projet], nous autres on, on voudrait le savoir. » — Une citation de Guy Bouchard, président du Groupe CanAqua

En mars, l’entreprise a reçu un document de 63 pages contenant d’autres questions de la part du ministère de l’Environnement.

L’entreprise avait jusqu’au 30 avril pour répondre à l’ensemble des questionnements soulevés dans la demande d’information. À la demande de l’entreprise, une prolongation de délai jusqu’au 28 août 2023 pour répondre à la 2e demande d’information , écrit le ministère.

La communauté abénakise de Wôlinak serait partenaire du projet de pisciculture à Bécancour avec le Groupe AquaCan. Photo : Gracieuseté de Groupe CanAqua

Le député de la circonscription de Nicolet–Bécancour, Donald Martel, est bien au fait du dossier; il s'est impliqué au niveau économique pour trouver des subventions.

Il soutient toutefois qu'il est délicat pour un élu d'intervenir dans un dossier qui nécessite le feu vert du ministère de l'Environnement. Au niveau des normes environnementales, c’est un petit peu plus difficile pour moi de m'impliquer , affirme M. Martel.

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour n'a pas voulu commenter le dossier, puisque l'entente entre les deux parties est maintenant échue.

Avec les informations de Raphaël Brouillette