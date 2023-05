Un nouveau service de pollinisation au Lac-Saint-Jean

Jessika Dargis a décidé de se lancer en affaires en démarrant l’entreprise Les reines et les colonies du Lac. Après plusieurs mois de travail, elle est prête à louer ses colonies d’abeilles aux producteurs de bleuets qui dépendent de la pollinisation en vue de la prochaine récolte.

C’est beaucoup de recherches, c’est beaucoup de travail et c’est beaucoup d’embûches. Mais quand on est bien accompagné, ça va très bien. J’ai fait un plan d’affaires, je travaillais déjà en apiculture depuis quelques années déjà. Je suis allé cogner à des portes où on supporte des projets agricoles et j’ai eu beaucoup d’aide de la ville [de Dolbeau-Mistassini] et de la MRC Maria-Chapdelaine , a raconté l’entrepreneure en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Selon Jessika Dargis, les demandes sont nombreuses pour ce type de service dans ce secteur de la région.

Dans le haut du Lac-Saint-Jean, c’est là qu’il y a le plus grand déplacement de ruches. Oui il y a des membres qui ont des bleuetières qui n’arrivent pas à en avoir suffisamment et il y en a qui en voudrait plus. Il y a quand même des manques puisqu’on travaille avec du vivant , a expliqué Mme Dargis.

La femme d’affaires compte une cinquantaine de ruches dans son entreprise. Elle planifie augmenter ses cheptels d’abeilles en s’auto-gérant, c’est-à-dire en introduisant une nouvelle reine pour doubler son nombre de colonies.