L’Alberta ferme des parcs pour limiter la croissance du nombre de feux

Le gouvernement albertain a fermé 12 parcs provinciaux et aires récréatives pour réduire le risque d’incendie durant la longue fin de semaine de mai, alors que 98 feux brûlent dans la province, dont 92 dans sa zone forestière.

Parmi ces feux, 25 ne sont pas encore maîtrisés. Plus de 10 300 personnes sont toujours évacuées.

Nous allons gérer la situation des incendies de forêt dans des conditions extrêmes, alors nous demandons également l'aide des Albertains , a dit Christie Tucker du service des incendies Alberta Wildfire, implorant les citoyens de faire attention à ne pas provoquer de nouveaux brasiers.

Accompagnée de Todd Loewen, le ministre de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme, Christie Tucker a avisé la population de suivre les restrictions qui ont été imposées pour limiter le risque de feux de forêt.

Selon Alberta Wildfire, 47 % des feux actuels ont été causés par l’activité humaine. Une des des porte-parole de l'agence, Josée St-Onge, s'inquiète qu'il y en ait plus.

Le long week-end de mai est généralement, et historiquement, le week-end où l'on voit le plus d'incendies de forêt d'origine humaine.

La province affirme, de son côté, que plus de fermetures seront imposées durant les prochains jours si les conditions s'aggravent. Le noms de parcs fermés seront ajoutées sur la page Internet qui rapporte les mises à jour provinciales au sujet des feux  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Les agents de conversation vont patrouiller beaucoup plus pour éduquer les visiteurs et surveiller que les règles sont bien respectées , dit le ministre Todd Loewen. Il y a plus de 280 interdictions de faire des feux à ciel ouvert dans la province.

Les campeurs qui ont réservé dans un des parcs fermés seront remboursés.

Les parcs fermés : Parc provincial Young's Point

Parc provincial Williamson

Aire récréative provinciale Smoke Lake

Parc provincial Saskatoon Island

Parc provincial Winagami Lake

Aire récréative provinciale Brazeau Reservoir

Parc provincial Two Lakes

Aire récréative provinciale Iosegun Lake

Aire récréative provinciale Waskahigan River

Aire récréative provinciale Blue Rapids

Aire récréative provinciale Minnow Lake

Aire récréative provinciale Wolf Lake West

Temps inhabituellement chaud cette fin de semaine

Selon Environnement Canada, les températures repartiront à la hausse encore une fois ce week-end et seront au-dessus des normales saisonnières.

Cependant, une accalmie se profile à l’horizon. Les prévisions d’Environnement pour la semaine prochaine annoncent de la pluie dans le centre et le nord de la province.

Nous ne savons pas quel sera le volume des précipitations, mais c’est prometteur , dit Jesse Wagar, météorologiste à Environnement Canada.

Avec des informations de Wallis Snowdon