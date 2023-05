Mercredi, une vingtaine d'élèves ont manifesté à l'École secondaire La Frontalière de Coaticook alors que des activités étaient organisées dans le cadre de la Journée contre l'homophobie et la transphobie.

Le comité LGBTQ+ de l'école avait prévu une journée en couleur pour célébrer la diversité entre les murs de l'école. Ce dernier avait informé les élèves de porter des vêtements colorés pour l'occasion.

Quand on est arrivé le matin, il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient habillés en noir de la tête au pied. [...] Ils ont décidé d'être en réaction à cette journée pendant laquelle on célébrait la diversité , explique le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau.

Selon ce dernier, quelques élèves parmi le groupe de manifestants ont tenu des propos inadéquats et ils ont été sanctionnés par les enseignants. [...] C'est vrai pour le 17 mai, mais c'est vrai pour toute l'année, on demande le respect en tout temps. On a une tolérance zéro. Les mesures du code de vie ont été appliquées à ces jeunes-là.

Les jeunes qui ont organisé le mouvement ont été rencontrés par la direction et les parents dans un but de sensibilisation.

Quand on dit à des gens de s'habiller en couleur, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne veulent pas donner leur appui. C'est le rôle de l'école, par contre, de continuer à faire de la sensibilisation, à travailler sur l'ouverture, l'acceptation. On a donné des sanctions quand il y a eu des propos inadéquats.

Une rencontre aura lieu entre l'école et le comité LGBTQ+ pour discuter de l'événement.