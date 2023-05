Fusillade mortelle à Ottawa : Tristan Campbell plaide coupable

L’homme de 39 ans a plaidé coupable d’homicide involontaire, jeudi, quelques mois après qu’un juge l’eut acquitté en raison d’un vice de procédure. Le jury n’avait pas été en mesure d’en venir à un verdict après trois jours de délibérations.

Dans un exposé conjoint des faits lu au tribunal, l'avocat de la Couronne, Malcolm Savage, a décrit une altercation dans le quartier la nuit précédente qui s'est prolongée pendant les heures de clarté du 27 mai 2018.

C'est à ce moment-là que Tristan Campbell a tiré sur une femme dans l'estomac avant de tirer deux fois sur Abdifatah Osman, âgé de 31 ans, et de le tuer. Les accusations liées à l'incident impliquant la femme avaient déjà été abandonnées.

Abdifatah Osman est mort après «une dispute de voisinage qui a mal tourné», selon la police d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Go fund me

L'un des membres de la famille de M. Osman a déclaré au tribunal que la victime était un mari dévoué et un père aimant de deux jeunes garçons et que son absence a laissé un trou béant dans nos vies .

Le tireur a exprimé des regrets

M. Campbell a exprimé des remords pour les actes qu'il a commis ce jour fatidique et a présenté des excuses à la famille d'Osman, tout en reconnaissant qu'elles risquaient de ne pas être à la hauteur des conséquences de son geste.

« Je regrette ce jour et je le regretterai pour le reste de ma vie. » — Une citation de Tristan Campbell, condamné à 17 ans derrière les barreaux

Une partie de moi veut s'excuser, mais je pense que si ma famille ou un être cher était tué et que l'accusé essayait de s'excuser auprès de moi, je le prendrais comme une gifle. Je peux m'excuser un milliard de fois, mais cela ne ramènera pas M. Osman , a-t-il dit.

Tristan Campbell était âgé de 34 ans au moment de son arrestation. (Photo d'archives) Photo : Service de police d'Ottawa

Le juge Robert Pelletier a considéré que la reconnaissance par M. Campbell de la responsabilité de ses actes était une circonstance atténuante .

Il a aussi cité un certain nombre de facteurs aggravants, notamment le fait que M. Osman n’était pas armé au moment des faits et que la fusillade s’est produite en plein jour, ce qui a fait en sorte que d’autres personnes auraient pu être blessées.

Personne n'est content, dit l'avocat de la défense

À l’extérieur du palais de justice, l’avocat de M. Campbell, Mark Ertel, a dit en entrevue à CBC que la peine de 17 ans ne satisfait aucune des parties.

Ce n’est pas assez pour la famille, et c’est plus que ce à quoi je me serais attendu en tant qu’avocat de M. Campbell.

Il a ajouté : mais nous avons résolu le problème et il veut tourner la page .

Il ne voulait pas faire subir un autre procès à la famille. Tout le monde va donc aller de l’avant à partir d’aujourd’hui.

Pour le reste de ses jours, il sera interdit à Tristan Campbell de posséder une arme à feu et il devra fournir un échantillon de son ADN . Il a également reçu l’ordre de ne pas contacter plusieurs personnes, dont certains membres de la famille d'Abdifatah Osman.