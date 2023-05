Alors que la boxe connaît un regain d’intérêt, la police surveille les combats de rue

Alors que la boxe connaît un regain de popularité, la police d'Ottawa explique qu'elle a du mal à surveiller les fêtes violentes organisées par des adolescents après les heures de travail dans les parcs et autres espaces publics.

Au début du mois, il a fallu près de deux douzaines de policiers pour mettre fin à un rassemblement violent à Britannia. Un jeune homme de 17 ans a été agressé après que les fêtes illégales sur la plage et les tournois de boxe se sont répandus dans les rues du village de Britannia.

Mais ces tournois semi-organisés ont également fait leur apparition dans d’autres secteurs de la ville, y compris récemment à une rampe de mise à l'eau de la rivière des Outaouais sur le chemin Blair, dans l'est de la ville.

C'était un grand groupe de jeunes qui essayaient de se faire du mal , a raconté Jennifer Collins, assistante sociale et résidente du quartier Herongate.

Mme Collins se promenait la semaine dernière à l'heure du déjeuner lorsqu'elle a rencontré un groupe d'une vingtaine d'adolescents dans une clairière située dans les bois près de chez elle.

Les bois sont facilement accessibles à pied depuis les lycées Ridgemont et St. Patrick.

Jennifer Collins, à gauche, et sa voisine Sandra Manderson, à droite, affirment toutes deux avoir vu des groupes de jeunes se rassembler pour se battre dans les bois près de leur maison du quartier Herongate. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Au début, elle pensait que les adolescents se liguaient contre une seule personne. Mais elle s'est ensuite rendu compte qu'ils se mettaient par deux, s'affrontaient et se donnaient des coups de poing à tour de rôle .

Lorsqu'elle a décrit la scène au répartiteur du 911, Mme Collins a déclaré que la personne au téléphone lui a répondu que cela ressemblait à une scène du film avec Brad Pitt, Fight Club (1999).

J'ai répondu : Oui, c'est ce à quoi ça ressemble pour moi aussi , a répliqué Mme Collins.

Le sergent Andrew Peacock, un policier d’expérience qui fait partie d'une équipe patrouillant dans les parcs de l'ouest d'Ottawa, s'inquiète de l'ampleur des fêtes et du mélange dangereux avec la présence d'alcool.

Selon lui, c'est d'autant plus inquiétant que la fin de l'année scolaire et le temps chaud ne sont pas encore là.

Nous ne pouvons pas être présents dans ces parcs en permanence. Nous essayons d'obtenir des renseignements à l'avance afin d'être efficaces.

La boxe en plein essor

La boxe semble connaître une renaissance chez les jeunes.

Au gymnase Elevate Mixed Martial Arts, dans l'est d'Ottawa, l'entraîneur Dylan Laflamme explique que ce regain d'intérêt est en partie dû à la popularité du film de boxe Creed, un film dérivé de la franchise Rocky, sorti en 2015.

Samedi, le gymnase accueillera un combat promu par Fred Auguste, qui a présenté l'événement à ses adeptes sur Instagram et YouTube comme Le Dernier à se faire mettre KO dans le quartier .

Le public ne sera pas invité. M. Auguste filmera les combats et les diffusera sur sa chaîne YouTube, où les clics lui rapporteront de l'argent.

La boxe a le vent en poupe , a affirmé M. Auguste, et les vidéos de combats sont plus populaires aux États-Unis. Il a ajouté qu'il est impatient d’importer cette popularité à Ottawa.

La raison pour laquelle ces bagarres sont de plus en plus populaires est difficile à cerner , selon Tracy Vaillancourt, qui étudie les liens entre agression et santé mentale chez les jeunes, à l'Université d'Ottawa.

Selon elle, il pourrait s'agir d'une façon pour eux d’extérioriser leur stress, mais aussi cela pourrait être un signe de leur incapacité à s'autoréguler , ou simplement d'une tendance à vouloir imiter ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux.

Il est essentiel de surveiller cette violence, selon Mme Vaillancourt, afin d'éviter qu'elle ne se développe et ne fasse dérailler la vie des jeunes.

De plus en plus d'écoles à travers le pays disent qu'elles ont plus de problèmes de comportement qu'avant la pandémie , a noté Mme Vaillancourt.