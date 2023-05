En pleine course de voiliers, un équipage perd son mât et trouve refuge à Halifax

Les concurrents de la course The Ocean Race tentent, sur six mois, de compléter huit longs parcours. C'est lors du quatrième segment de la course, entre le Brésil et Newport, au Rhode Island, aux États-Unis, que les choses ont mal tourné pour les cinq membres de l'équipage.

Le voilier aura besoin d'un nouveau mât. Photo : Radio-Canada

Il y avait une zone sans vent à cet endroit. On a dû contourner cette zone pour pouvoir aller jusqu'à Newport et ça nous a fait arriver à peu près en face d'Halifax. En contournant cette zone, on a dû faire face à une dépression, donc une petite tempête, et pendant cette dépression le bateau a démâté. En fait, le mât s'est brisé en plusieurs morceaux , explique le barreur Benjamin Dutreux.

Le barreur Benjamin Dutreux. Photo : Radio-Canada

C'était en pleine nuit. Les membres d’équipage qui dormaient se sont réveillés. Le navigateur, Sébastien Simon, était sur le pont.

À un moment, on a entendu un gros crac et le bateau s'est complètement arrêté sur la mer. On a tout de suite compris que le mât était tombé. Il a fallu tout mettre en oeuvre pour essayer de sécuriser le bateau et l'équipage pour ne pas que le mât, qui était dans l'eau, vienne pilonner la coque du bateau et créer d'autres dommages , relate Sébastien Simon.

Le navigateur Sébastien Simon. Photo : Radio-Canada

Cinq jours plus tard, malgré les dommages, ils ont réussi à atteindre le port d'Halifax où les membres de leur équipe d'appui les attendaient sur un quai.

Maintenant, il va falloir effectuer des réparations, et pour la deuxième fois lors de cette course, il va falloir sauter une étape.

Malheureusement pas pour la prochaine étape qui va faire de Newport en direction d’Aarhus au Danemark, mais voilà, on vient de charger le bateau sur un cargo et l'objectif c'est de pouvoir aller rejoindre la course pour la fin de la course, le tour de l'Europe, donc Danemark-Hollande et ensuite Hollande-Italie , indique Benjamin Dutreux.

Malgré les obstacles, la course se poursuit, ajoute M. Dutreux. L'équipe est très motivée pour qu’on puisse finir la course.

D’après un reportage de Paul Légère