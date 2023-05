Sommet sous direction japonaise, dont le premier événement au programme est la visite du Parc de la mémoire d’Hiroshima : un lieu peut-être de nature à influencer la teneur des discussions du G7, ou du moins à leur fournir un arrière-plan méditatif, alors que Moscou a lancé, depuis 15 mois, des menaces voilées, mais bien comprises d’escalade nucléaire contre l’Ukraine et l’Occident.

Menaces qui se sont faites plus rares depuis le premier anniversaire de la guerre. Peut-être parce que Xi Jinping a apparemment dit à son ami Vladimir Poutine : Ça suffit, il faut cesser ce chantage nucléaire !

Utile ou inutile?

On s’est souvent interrogé sur l’utilité – ou l’inutilité - du Groupe des Sept au 21e siècle, particulièrement depuis une dizaine d’années : un groupe en réalité non représentatif des pays les plus industrialisés , issu d’une autre époque géopolitique, où de plus en plus on en est venu à ressasser quelques vieux principes, dans des communiqués écrits d’avance lors de sommets annuels.

Pourtant, cette année, on a l’impression qu’il se passe vraiment des choses au G7. Le sentiment d’inutilité ou de non-pertinence d’un groupe d’élite formé dans les années 1970 n’est plus là. On s’est renouvelé; on s’élargit même.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau tient une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais Fumio Kishida en marge du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, le 19 mai 2023. Photo : Reuters / KYODO

Les dirigeants du G7 organisent ce sommet de 2023 avec l’idée d’en faire une démonstration de détermination et d’unité du monde occidental (auquel se joint le Japon – qui est en partie une sorte de pays occidental d’Orient ). Démonstration assortie d’une main tendue au fameux Sud global , également invité à la table.

Tout cela dans un contexte international menaçant, et au moment où les autorités chinoises, dans la ville centrale de Xi’an, tiennent simultanément une rencontre alternative (un anti-G7 ), avec cinq États d’Asie centrale, dont le Kazakhstan et l’Ouzbékistan : des pays qui sont en train de migrer, peu à peu, de la sphère d’influence russe à la sphère chinoise.

Pékin – qui a décoché cette semaine des coups de griffes contre le Japon - veut manifestement montrer que le G7 n’a pas le monopole de la représentativité. Mais la Chine avec ses cinq républiques d’Asie centrale invitées à Xi’an ne fait pas tout à fait le poids par rapport au sommet d’Hiroshima.

Des invités spéciaux du Sud global

Car il y a aussi, à Hiroshima, les invités spéciaux. Le G7, lors de ses sommets annuels, a pris l’habitude de s’élargir. C’est devenu G7 plus 4 , ou G7 plus 6 . Au sommet de cette année, il y a sept pays invités : G7 plus 7. Ces invités ont été soigneusement choisis en fonction de l'actualité internationale, chinoise mais aussi et surtout ukrainienne.

Il y a tout d’abord un certain Volodymyr Zelensky. Avec la rumeur, qui a couru une bonne partie de la journée du jeudi 18 mai, selon laquelle le président ukrainien ferait peut-être le voyage d’Hiroshima en personne. Jeudi soir, l’agence Bloomberg confirmait la rumeur, au moment où, comme on le sait, Kiev prépare une contre-offensive très attendue et encore entourée de brouillard.

Outre Zelensky, on a invité les dirigeants de six autres pays : Inde, Australie, Corée du Sud, Brésil, Indonésie et Vietnam – tous au niveau des présidents ou des premiers ministres.

Lula le Brésilien est présent, comme Narendra Modi, premier ministre de l’Inde : signes, si besoin était, que l’on prend aujourd’hui au sérieux le G7, qui en est à son 49e sommet (deux en tant que G5, puis 47 en tant que G7 ou G8, à l’époque où la Russie avait été admise jusqu’en 2014).

L'Inde a clairement intérêt à resserrer les rangs avec l'Occident vis-à-vis de la Chine, un ennemi traditionnel. Mais pour de multiples raisons, elle est beaucoup plus tiède sur la question Russie-Ukraine. Le Brésil, pour sa part, adopte une position très influencée par la Chine, voulant jouer les messagers comme promoteur d'un mystérieux processus de paix , dont ne veulent pour l’instant (printemps 2023) ni l’Ukraine ni la Russie.

Un Occident moins impérialiste

On a donc des invités importants, avec des discussions substantielles sur un état du monde changeant. Changeant, mais où l’Occident politique existe toujours, s’affirme même, moins impérialiste que naguère, alors que de nouveaux impérialismes se lèvent à l’Est.

Par un paradoxe troublant, la tragédie ukrainienne a redonné vie à des organisations qui n’allaient pas très bien et se cherchaient un sens de la vie : l’Union européenne, l’ OTAN (en état de mort cérébrale selon Emmanuel Macron en 2019).

C’est vrai aussi du G7, dont la pertinence, la volonté ou la capacité d’agir s’étaient apparemment perdues avec le déclin supposé de l’Occident et la montée de grands pays comme la Chine ou l’Inde, qui pèsent de plus en plus lourd.

Donc le G7 joue bien ses billes, avec ces invitations qui sont une tentative – sur la question spécifique de l’Ukraine – de rapprocher des Occidentaux certains États qui se sont montrés plutôt réservés sur la guerre en Ukraine en refusant de condamner la Russie trop sévèrement, d'appliquer des sanctions ou de fournir des armes à Kiev.

Que faire face à la Russie?

Le président du Conseil européen, Charles Michel, la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, le président américain, Joe Biden, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le premier ministre britannique, Rishi Sunak and la présidente européenne, Ursula von der Leyen Photo : Getty Images / Kenny Holston

Au-delà de ce dialogue, il y a aussi des décisions à prendre entre membres du G7 : par exemple, la question des avions F-16 pour l’Ukraine (Washington est contre). Ou celle des sanctions élargies, qui pourraient s’appliquer aux pays partenaires de la Russie, ou à ceux qui l’aident à contourner les blocages commerciaux.

Question difficile, car il y a ceux qui sont favorables à des mécanismes directs contre les États qui facilitent ou autorisent les manœuvres de contournement et d'autres qui préfèrent une action progressive et ciblée, ne créant pas de nouveaux obstacles aux échanges.

Les États-Unis veulent qu’on frappe dur : ce sont les fameuses sanctions secondaires , ou extraterritoriales, non seulement contre un pays donné, mais contre tous ceux qui osent toujours faire affaire avec lui, dont les Américains sont des spécialistes!

En face, la France et surtout l’Allemagne voudraient qu’on y aille plus mollo .

Il y a aussi la question des exportations vers la Russie. Washington fait pression en faveur de mesures restrictives fortes, mais encore là, les autres membres du G7 sont perplexes.

La Chine dans la mire

L’autre gros sujet sur la table : la coordination des Occidentaux face au défi chinois.

Là aussi, divergences possibles. Les États-Unis – malgré des signaux tout récents de détente, ou du moins de reprise des contacts entre Washington et Pékin – battent le rappel pour désigner la Chine au 21e siècle comme le défi majeur auquel les Occidentaux doivent faire face.

Les États-Unis souhaitent accoucher à Hiroshima d’un accord général sur les principes futurs devant définir la relation des pays du G7 avec Pékin.

Il y a notamment la question de la vulnérabilité économique et politique face à un partenaire trop fort et qui profite de la dépendance de ses partenaires plus petits pour y trouver des avantages politiques ou diplomatiques.

Dans le genre : Je te finance tes infrastructures; tu votes avec moi dans les forums internationaux. Beaucoup de petits pays d’Afrique connaissent, mais en Europe aussi. Bien que partisane déclarée de la souveraineté nationale des États, la Chine est une adepte de ce genre de pratiques intrusives.

L'Union européenne est plutôt d'accord avec ce point de vue américain. Juste avant de partir pour le Japon, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré : Nous avons vu des exemples de coercition économique [par la Chine] contre la Lituanie ; et des pratiques similaires contre le Japon, contre l'Australie […] Nous sommes très vulnérables à la coercition lorsque nous laissons se développer des dépendances.

Désengagement économique

Donc sans évidemment déclarer la guerre à Pékin, il y a une volonté de se désengager économiquement face à elle.

Mais ici – comme on avait vu avec les fournitures de gaz russes, mais dans le cas de la Chine à une bien plus grande échelle – il y a des contradictions possibles et probables, par exemple entre les intérêts économiques de grandes entreprises (qui font de juteuses affaires en Chine) et certains États qui pourraient voir leur souveraineté diminuée par une telle dépendance.

Le communiqué final devrait inclure des formules explicites contre les pratiques économiques coercitives. Selon Washington, on y évoquerait un éventail de comportements reprochés à Pékin, dont l'abus de sa position économique dominante contre des débiteurs ou d'autres pays, avec l'intention de réduire leur libre arbitre politique.

Donc, un G7 qui, à la veille de son demi-siècle, se veut de nouveau pertinent et en prise sur la marche du monde. Avec un programme de discussions et de décisions importantes, ambitieuses, dont il reste à voir si elles seront suivies d’effet.