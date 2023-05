Un débat électoral sans coup d’éclat entre Rachel Notley et Danielle Smith

Les cheffes des deux principaux partis de l'Alberta ont mené un débat rythmé et soutenu, mais sans coup d’éclat majeur, jeudi soir à Edmonton. Danielle Smith, du Parti conservateur uni (PCU), et Rachel Notley, du Nouveau Parti démocratique (NPD), ont misé sur l’offensive en visant le bilan et les promesses de leur adversaire.