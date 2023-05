Plus de pouvoirs aux pharmaciens : plus d’ordonnances distribuées en Colombie-Britannique

En octobre dernier, les pharmaciens ont reçu le droit d’inoculer davantage de vaccins et renouveler ou ajuster des ordonnances pour un plus large éventail de médicaments. Cette mesure a été annoncée face à la pénurie de médecins de famille et au temps d'attente dans les cliniques.

Résultat : en janvier, 59 892 ordonnances ont été renouvelées ou ajustées par des pharmaciens, soit plus du double de la moyenne mensuelle de l’année précédant les changements, soit 27 222.

Christine Antler, directrice régionale de la pharmacie Pharmasave, témoigne d’améliorations dans les soins procurés aux patients et leur état de santé, depuis que la mesure a été adoptée.

Bientôt d'autres responsabilités

D'autres changements sur leurs prérogatives sont encore à venir.

Ces modifications potentielles incluent notamment le droit de modifier les directives d’utilisation de médicaments sous ordonnance, de substituer des traitements ou de changer leur dosage.

À partir du 1er juin, les pharmaciens auront par ailleurs le droit de prescrire des moyens de contraception de même que des produits pour des maladies mineures, comme les infections urinaires et les allergies.

Les pharmaciens donnent déjà des conseils et des recommandations aux patients sur des problèmes médicaux de tous les jours, et presque toutes les autres provinces leur permettent de faire ces ordonnances , a affirmé Christine Antler dans une déclaration.

Avec cette extension additionnelle en Colombie-Britannique, les pharmaciens pourront bientôt offrir aux patients de meilleures options de soins de la même manière que les pharmaciens assistent leurs patients dans le reste du pays.

Avec les informations de La Presse canadienne