À la veille de l'ouverture du Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, Washington et Londres ont annoncé de nouvelles sanctions « significatives » contre la Russie dans le but d’affaiblir sa « machine de guerre ».

Un haut responsable de l’administration de Joe Biden a indiqué que les sanctions américaines ont pour objectif de restreindre de manière importante l'accès de la Russie à des produits nécessaires à ses capacités de combat .

Les nouvelles sanctions empêcheront environ 70 entités en Russie et dans d'autres pays de recevoir des biens américains exportés, en ajoutant celles-ci à la liste noire du département du Commerce , a indiqué le responsable américain.

Il a également évoqué plus de 300 nouvelles sanctions contre des personnes, des organisations, des navires et des avions en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

De son côté, le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions contre le secteur minier russe, en ciblant les importations d'aluminium, de diamants, de cuivre et de nickel, dans le but de restreindre la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine.

Comme le montrent les sanctions annoncées aujourd'hui, le G7 reste uni face à la menace de la Russie et ferme dans son soutien à l'Ukraine , a déclaré le premier ministre britannique Rishi Sunak en marge du sommet des dirigeants des pays du G7.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak (Photo d'archives) Photo : Reuters / POOL

La Russie a exporté des diamants pour un montant estimatif de 4 à 5 milliards de dollars en 2021.

D'autres membres du G7 - qui réunit les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada - se préparent également à mettre en place de nouvelles sanctions et barrières à l'exportation , a indiqué le haut responsable américain.

Lors de ce sommet d’Hiroshima, le G7 s'efforcera de perturber l'approvisionnement militaire russe, de combler les lacunes en matière de contournement des sanctions, de réduire encore sa dépendance à l'énergie russe, de continuer à restreindre l'accès de Moscou au système financier international et de s'engager à geler les avoirs russes jusqu'à la fin de la guerre.

Avant son arrivée au Japon, le premier ministre canadien Justin Trudeau a également évoqué un durcissement des sanctions contre la Russie.

Rallier d’autres pays

Les dirigeants veulent convaincre d’autres pays d'appliquer des sanctions contre la Russie, notamment l’Inde qui est l'un des principaux importateurs de diamants. L’adhésion d’autres pays aux sanctions serait aussi cruciale pour le succès de toute nouvelle mesure.

Les dirigeants présenteront leurs arguments directement au premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays entretient des liens militaires étroits avec la Russie et qui a refusé de condamner l'invasion de Moscou en Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, indiquait mercredi que le fait que certains pays aident la Russie à éluder certaines sanctions est certainement un problème. Il va y avoir des conversations avec les leaders du G7; il faut coordonner nos efforts .

L'Inde fait partie des huit pays tiers dont les dirigeants ont été conviés au sommet d'Hiroshima.