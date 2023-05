1,8 M$ de plus pour créer un centre d’interprétation du salmonidé à Lac-des-Aigles

La création du centre d'interprétation fait partie d’un projet de développement touristique élaboré par la Corporation de développement de Lac-des-Aigles évalué à 4,5 millions de dollars.

Le projet prévoit de créer une exposition permanente et des expériences immersives et technologiques autour de l'eau, d’aménager des terrains de camping et des chalets et d’acheter un ponton pour organiser des excursions de découverte sur le lac des Aigles, en plus de transformer l'église du village en Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques.

À elle seule, la reconversion de l’église est évaluée à 3,4 millions de dollars.

L’an dernier, le ministère de la Culture et des Communications avait octroyé une première enveloppe de 1,7 million de dollars pour la reconversion de l'église.

Avec le montant supplémentaire annoncé jeudi, la Corporation de développement de Lac-des-Aigles estime avoir tout ce qu'il faut pour entreprendre le projet.

« Avec ce 1,8 million, on vient de boucler le budget. » — Une citation de Serge Demers, président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles

On peut maintenant lancer les appels d’offres pour commencer les travaux, probablement à l’automne prochain, donc on va aller en appel d’offres cet été pour aller chercher les entrepreneurs qui vont nous transformer ce bâtiment-là. On a déjà la firme de muséologique spécialisée en muséologie qui travaille avec nous déjà pour développer le concept , explique le président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, Serge Demers.

Le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé, se montre également très heureux de cette annonce. Il estime que la survie de sa petite municipalité de 500 habitants en dépendait.

« C’est beaucoup d’émotion pour notre petite municipalité qui veut survivre. » — Une citation de Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles veut inciter les touristes qui empruntent la route 232 à s'arrêter dans sa municipalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon lui, ce projet permettra d'inciter les touristes à s'arrêter dans son village.

On a tout ce qu’il faut et on est sur la [route] 232, il passe incroyablement de touristes l’été, les motos, des fois, elles sont 50, alors on va les arrêter un peu là [...]. On est aussi à 10 km du parc national du Lac-Témiscouata, qui a 120 000 visiteurs par année, si on va en chercher 10 %, 15 %, imaginez-vous, ça fait des revenus pour notre petite municipalité , observe le maire Pierre Bossé.

La réalisation du centre d’interprétation devrait s'amorcer cet automne, et selon le président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, il sera peut-être même possible d'y accéder à la fin de l'été 2024.

