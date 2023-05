Des tables rondes, des expositions, du théâtre documentaire et des débats seront notamment à l’honneur durant ces trois jours de festival. Pour le directeur général du festival, Bertin Leblanc, l’objectif est clair.

« On veut en faire le rendez-vous annuel autour du journalisme et du citoyen. » — Une citation de Bertin Leblanc, directeur général du Festival international de journalisme

On veut repositionner la question de l’information au cœur de la conversation, c’est-à-dire rappeler que l’information est un bien public important pour notre démocratie. On veut aussi offrir des clés de compréhension au public pour qu’il puisse mieux comprendre ce qui se passe dans l’univers des médias aujourd’hui , précise M. Leblanc.

En plus de journalistes d’ici et d’ailleurs, des enseignants, des chercheurs et plusieurs autres acteurs du monde médiatique prendront part aux différentes présentations.

La science, la surcharge d’information, la langue française, l’information régionale, les déserts médiatiques ainsi que la désinformation et les fausses nouvelles seront au cœur des échanges.

À mi-chemin entre le théâtre documentaire et le récit autobiographique, le spectacle Paroles de journalistes, en collaboration avec le Théâtre À tour de rôle, mettra en scène cinq journalistes qui raconteront leur récit et leur profession.

C’est comme une nouvelle forme de journalisme qui est à la fois assez personnelle sur le fond et sur la forme, mais sur scène. C’est une formule qu’on n’a pratiquement jamais faite au Canada , explique Bertin Leblanc.

Un festival international

L’aspect international du festival a sa place dans la programmation de l'événement cette année. On aura le retour terrain de reporters qui sont partis en Syrie ou en Ukraine via le Fonds québécois en journalisme international , spécifie M. Leblanc.

La guerre en Ukraine aura aussi sa propre table ronde. Les journalistes Jean-François Bélanger (Radio-Canada), Isabelle Hachey (La Presse) et Florence Aubenas (Le Monde) prendront la parole pour aborder ce conflit qui a pris beaucoup de place dans l’actualité de la dernière année.

La journaliste française Florence Aubenas sera également sous les projecteurs pour un grand entretien, mené par l’ancien animateur et journaliste à Radio-Canada et ex-diplomate Jean-François Lépine. Celui qui est parrain du festival profitera de l'occasion pour échanger avec elle quant à son œuvre et sa carrière.

C’est probablement l’une des journalistes les plus importantes de la francophonie et qui a une approche journalistique incroyable, confie Bertin Leblanc. On est très fier qu’elle soit parmi nous parce que ça apporte une dimension internationale et très intéressante.

L’exposition photographique NUJEN, les combattantes de la documentariste montréalaise d’origine kurde, Zaynê Akyol, qui témoigne de l’apport des femmes au sein de l’armée kurde, est présentée en première mondiale dans le cadre du festival au Centre d’artistes Vaste et Vague.

Des journalistes de la francophonie canadienne prendront également la parole dans plusieurs présentations. Ils vont venir nous raconter leurs réalités qui sont assez différentes des nôtres , ajoute M. Leblanc.

« C’est environ 70 journalistes qui convergent vers Carleton-sur-Mer pour échanger, pour discuter de la profession, mais surtout rencontrer la population. » — Une citation de Bertin Leblanc, directeur général du Festival international de journalisme

Hommage à René Lévesque

À l’occasion de l’année du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, la carrière de l’homme politique, qui a grandi à New Carlisle, sera soulignée en trois temps lors du festival.

Avant de devenir premier ministre du Québec, René Lévesque était journaliste. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a une table ronde, qui rappelle les rapports un peu houleux qu’avait M. Lévesque avec la presse, avec des témoins privilégiés puisque son fils, le journaliste Claude Lévesque et le photographe Jacques Nadeau, qu’il l’a probablement le plus suivi lors de ses années de politique et [l’ex-correspondant parlementaire] Denis Lessard, y seront , indique M. Leblanc.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ancienne journaliste Martine Biron et d’autres invités oeuvrant en politique et en journalisme, prendront part à la discussion Du journalisme à la politique, de René Lévesque à Martine Biron.

Certains récits de René Lévesque seront également lus par des comédiens gaspésiens lors d’une lecture présentée dimanche après-midi.

Le Festival international de journalisme se déroule jusqu’à dimanche au Quai des arts de Carleton-sur-Mer.