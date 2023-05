Le Bloc québécois et le PQ renouvellent leurs vœux

Les militants du Bloc québécois qui se réunissent en congrès en fin de semaine à Drummondville vont débattre de propositions qui visent à renouer les liens avec le Parti québécois. De plus, pour la première fois en 12 ans, le chef du PQ y prononcera un discours.

L’esprit de collaboration qui existait à l’époque est en train de se rétablir , explique une source péquiste qui avoue avoir eu le sentiment d’avoir perdu un membre de la famille au cours des dernières années.

« On sentait que le Bloc s’éloignait et on se demandait s’il était devenu le cousin de la CAQ. » — Une citation de Un membre influent du Parti québécois

À l’arrivée d'Yves-François Blanchet à la tête du Bloc québécois en 2019, certains ont eu l’impression que le chef bloquiste surfait sur la vague caquiste. C’est comme s’il endossait le nationalisme à la sauce CAQ plutôt que les ambitions souverainistes du PQ , raconte un membre influent du Parti québécois.

Le PQ venait alors de vivre une défaite historique. Le parti était sans chef et cherchait à se redéfinir.

De son côté, le Bloc québécois venait à peine de se sortir d’une période difficile. Après avoir perdu le statut de parti officiel à la Chambre des communes, il s’était retrouvé au bord de l’implosion sous le leadership de Martine Ouellet.

L’arrivée d’Yves-François Blanchet a réanimé le parti agonisant et lui a permis de faire élire 32 députés lors de ses premières élections générales en tant que chef.

C’est dans ce contexte que certains militants péquistes lui ont reproché d’avoir porté le discours de la CAQ sous prétexte de vouloir défendre le consensus québécois.

Comme un vieux couple, les deux partis semblent être retombés amoureux après ces épisodes mouvementés. Si bien que l’association bloquiste de Brome-Missisquoi proposera, lors du congrès, que le Bloc québécois s'engage à soutenir le Parti québécois jusqu'à l'accession complète à l'indépendance du Québec, et qu’il reconnaisse qu’il s’agit du seul parti à porter le projet souverainiste à l’Assemblée nationale.

Quant à se faire la voix de l’Assemblée nationale à Ottawa, l’association d'Hochelaga y va de cette proposition : Ne pas limiter la représentation des positions québécoises aux positions du gouvernement en place , peut-on lire dans le cahier des propositions qui seront débattues. L’idée est de respecter la volonté des Québécois selon le nombre de votes exprimés lors des dernières élections générales, et non selon le nombre de sièges au Salon bleu.

L’ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe précise qu'à son avis, la ligne a toujours été bien tracée en ce qui concerne le rôle du Bloc face aux décisions de l’Assemblée nationale.

S’il y a un large consensus ou unanimité, il n’y a aucune contradiction à porter le message de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas dire qu'on est porte-parole de l'Assemblée nationale si on est souverainiste, et que l'Assemblée nationale, majoritairement fédéraliste, dit le contraire de ce que les souverainistes disent , explique M. Duceppe en entrevue à Radio-Canada, tout en précisant ne pas vouloir jouer les belles-mères.

Assumer la souveraineté

Le forum jeunesse du Bloc québécois veut pour sa part que le parti prenne exemple sur le Parti québécois et assume son identité indépendantiste. Je pense qu'on est rendu là, à ne plus cacher les choses, à y aller franc-jeu, puis à dire au Bloc québécois : "On est indépendantistes" , dit Rose Allard, la présidente du Forum jeunesse du parti.

Le Forum jeunesse va d’ailleurs profiter du congrès pour mandater l’aile parlementaire du parti de mettre en place une campagne permanente pour faire la promotion de l'indépendance. On souhaite vraiment qu'il y ait un employé en tout temps à la permanence qui s'occupe de la diffusion des idées de l'indépendance , explique l’étudiante à la maîtrise en études internationales à l’Université de Montréal.

Elle ne cache pas qu'elle a aimé le discours sur la souveraineté décomplexée du chef du Parti québécois lors de la dernière campagne électorale au Québec. Paul St-Pierre Plamondon prendra d'ailleurs la parole devant l’assemblée bloquiste vendredi soir.

« Je pense que le discours de Paul St-Pierre Plamondon, ça va être le moment, justement, pour parler d'indépendance. » — Une citation de Rose Lessard, présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois

Ce sera la première fois depuis 2011 qu’un chef péquiste prononcera un discours lors d’un congrès du Bloc, au moment où celui-ci s’apprêtait à vivre une défaite électorale historique, bien avant que le Parti québécois n'affronte à son tour des vents contraires.