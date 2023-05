Élection partielle dans Portage-Lisgar : Andrew Scheer contre-attaque Maxime Bernier

En visite à Winnipeg, le leader en chambre pour le Parti conservateur et ancien chef du parti, Andrew Scheer, a appelé les électeurs à ne pas céder à l'opération séduction de Maxime Bernier.

Ce dernier a officiellement annoncé sa candidature dans la circonscription de Portage-Lisgar, vendredi dernier, en plus d'avoir présenté sa position sur l'avortement, à Winkler, dans le sud du Manitoba, mercredi.

Maxime Bernier et Andrew Scheer se sont affrontés lors de la course au leadership du Parti conservateur du Canada en 2017. Maxime Bernier est arrivé deuxième, derrière le député de la circonscription Regina-Qu'Appelle.

Andrew Scheer a traité le Québécois d'opportuniste en tentant sa chance d'être élu au Manitoba. Sous la bannière du PPC , Maxime Bernier a perdu deux fois dans sa circonscription en Beauce.

Quiconque connaît vraiment Max sait ce qu'est cette candidature : un appel désespéré à l'attention de la part d'un politicien désespéré qui tente de rester pertinent et sous les feux de la rampe , a-t-il dit en conférence de presse dans un hôtel de Winnipeg, jeudi. Certaines personnes se lancent en politique pour servir leurs concitoyens, Maxime, lui, y est allé pour ses intérêts.

Appui à Branden Leslie, candidat conservateur

Les conservateurs présentent dans la circonscription, Branden Leslie, ancien directeur de campagne conservateur de l'ancienne députée Candice Bergen, comme candidat.

M. Bernier, lors de l'officialisation de sa candidature, l'a qualifié de faux conservateur , qui refuse d'adopter une ligne dure sur l'identité de genre et le changement climatique.

Le député de la Saskatchewan a également rejeté l'idée que sa présence au Manitoba suggère que les conservateurs s'inquiètent d'une victoire de Maxime Bernier dans Portage-Lisgar.

Pas du tout. Les gens voient qu'il n'est pas sérieux sur les questions qu'il aborde, qu'il essaie littéralement de diviser les conservateurs , lance Andrew Scheer.

M. Scheer a aussi profité de son passage au Manitoba pour vanter la candidature de Branden Leslie.

Je sais que Branden est un fervent défenseur de la liberté individuelle et un Manitobain fort et fier , a déclaré M. Scheer.

Lors des dernières élections fédérales, en septembre 2021, Candice Bergen a obtenu 53 % du vote et a battu son plus proche concurrent, Solomon Wiebe, du Parti populaire du Canada, par plus de 14 000 voix.

L'élection partielle aura lieu le 19 juin dans Portage-Lisgar, mais aussi dans la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud. Deux autres élections partielles auront aussi lieu au même moment, dans les circonscriptions de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount (Québec) et Oxford (Ontario).

Avec des informations de Bartley Kives et Cedrick Noufele