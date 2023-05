Feux de forêt : l’assistance de la SPSA aux personnes évacuées critiquée par certains

Selon une évacuée du village de Buffalo Narrows en Saskatchewan, Stacey Hanson, l'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) ne fournit pas une assistance adéquate aux personnes qui ont été forcées de quitter leurs domiciles.

Pour venir à Regina, Stacey Hanson et des membres de sa famille ont effectué un trajet en autobus de près de 800 kilomètres depuis Buffalo Narrows.

Cette communauté rurale est située à environ 500 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Elle exprime son mécontentement quant aux services limités fournis par la SPSA , qui, selon elle, ne répondent qu'au strict minimum, même pour les familles avec de jeunes enfants ou les personnes âgées.

Le logement et la nourriture sont bien, mais nous avons besoin de fonds de secours , affirme Mme Hanson. Certaines personnes n'ont pas de vêtements, d'autres n'ont pas de médicaments. Moi, je n'ai pas de téléphone .

« Nous avons besoin de plus de choses. Il y a de plus en plus de monde et nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous. Ça fait peur. » — Une citation de Stacey Hanson, évacuée de Buffalo Narrows

D’après Mme Hanson, la Croix-Rouge canadienne devrait intervenir afin d’apporter une assistance supplémentaire aux évacués.

Une autre évacuée de Buffalo Narrow, Jade Chartier, explique qu'elle s’est rendue à North Battleford par ses propres moyens en raison du manque d'assistance.

Je me sens découragée et rejetée, parce que je ne reçois pas d'aide de ma communauté ou des établissements qui sont censés nous aider. On m'a dit que si nous étions évacués, nous serions aidés , affirme-t-elle.

De son côté, la SPSA précise que plus de mille personnes ont été évacuées vers diverses localités, dont Regina, North Battleford et Lloydminster, en raison de la propagation des flammes et de la présence de fumée depuis le début de la saison des incendies de forêt.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, le président de la SPSA et commissaire aux incendies, Marlo Pritchard, a indiqué que l'agence fournissait son soutien à 760 personnes évacuées à Lloydminster, 220 à North Battleford et 54 à Regina.

La majorité de ces évacués proviennent de Buffalo Narrows et d'Île-à-la-Crosse., selon la SPSA .

Cependant, la SPSA justifie son assistance uniquement aux communautés avec lesquelles elle a des accords établis, tels que le conseil tribal de Meadow Lake et Prince Albert.

Selon les données (en anglais)  (Nouvelle fenêtre)  de la SPSA, 26 feux sont toujours actifs dans la province, dont 6 non maîtrisés en date de jeudi en début de soirée.

La Saskatchewan a recensé 168 feux de forêt sur son territoire depuis le début de l'année.

