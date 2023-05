Coupe du monde de soccer 2026 : Toronto lance sa campagne officielle

La Ville Reine a ainsi lancé ainsi sa campagne #WeAre26 avec les couleurs bleue et verte qui ont notamment illuminé la Tour CN et des écrans sur la place Dundas du centre-ville.

Le logo bleu et vert de la Ville de Toronto pour la coupe du monde de soccer 2026 a été dévoilé jeudi. Photo : Hôtel de Ville de Toronto

Un match de soccer a également été organisé pour des jeunes au stade BMO Field où étaient présents notamment des joueurs de l’équipe nationale ainsi que la directrice de la Coupe du monde 2026 pour la Ville de Toronto, Sharon Bollenbach.

Elle assure que des matchs du tournoi à Toronto vont apporter à la ville de nombreux bénéfices, économiques, sociaux et culturels , en plus de créer un héritage au sein de la communauté.

En attendant l'évènement, parmi les priorités à court terme, Sharon Bollenbach dit vouloir contribuer au soccer qui est populaire au Canada et en particulier à Toronto , afin de créer des occasions pour les jeunes et de peut-être contribuer aux rêves de participer un jour à une Coupe du monde au sein d’une équipe nationale.

La directrice de la Coupe du monde 2026 pour la Ville de Toronto, Sharon Bollenbach, veut inclure la communauté dans les préparatifs du tournoi. Photo : Radio-Canada

La directrice de la Coupe du monde à Toronto veut aussi engager la communauté dans cet évènement afin de montrer pourquoi Toronto est si unique avec sa diversité culturelle .

« Nous sommes un monde dans une ville; les équipes qui viendront ici joueront presque à domicile. » — Une citation de Sharon Bollenbach, directrice de la Coupe du monde 2026 à Toronto

Pour sa part, le milieu de terrain pour le Toronto FC et membre de l'équipe nationale masculine du Canada, Mark-Anthony Kaye, se réjouit du chemin parcouru par le Canada dans le monde du soccer. Avant, quand nous pensions au Canada et à la Coupe du monde, on pensait à un rêve, et maintenant que nous avons mis nos pieds dans le plus grand tournoi du monde, l’avoir à la maison, c’est génial.

« Nous n'avons plus besoin d'en rêver, c’est une réalité. » — Une citation de Mark-Anthony Kaye, joueur de l'équipe nationale du Canada

Le joueur Mark-Anthony Kaye pense que l'équipe canadienne de soccer va se développer pour continuer à participer à la Coupe du monde dans les années à venir. Photo : Radio-Canada

Mark-Anthony Kaye reconnaît que le cours de l'histoire a été dur pour le Canada en ce qui a trait au soccer , mais il est fier que l'équipe canadienne ait participé à la dernière Coupe du monde et que le pays accueille le prochain tournoi.

Il s’agit selon lui d’ une bénédiction qui va changer la manière dont l’équipe nationale va se développer pour continuer à jouer dans le plus grand tournoi international du monde.

Le jeune Shanujan Barane, 11 ans, ne cache pas non plus son enthousiasme entre deux ballons lors d'un match jeudi au BMO Field.

Des matchs de la Coupe du monde à Toronto sont une source de motivation pour Shanujan Barane qui veut atteindre le sommet. Photo : Radio-Canada

Je suis très excité de jouer sur ce terrain comme des joueurs de première classe, ça m'épate , lance le garçon qui ne cache pas son admiration pour les vedettes internationales comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Alphonso Davies parce qu’il est du Canada et que ça me motive à devenir un meilleur joueur , dit-il.

Je suis excité parce que je sais que c'est possible pour le Canada de jouer la Coupe du monde. Maintenant, je veux voir si je peux parvenir au plus haut niveau.

Avec les informations de Raphael Guillemette