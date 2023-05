A-20 : Québec relance des études concernant le pont de la rivière des Trois Pistoles

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) amorce une nouvelle étape dans le dossier du prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. De nouveaux relevés et inventaires seront réalisés dans les prochaines semaines afin que Québec puisse se prononcer sur la construction d'un pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles.

Le parachèvement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic a été réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) en mars 2022. Plus d'un an plus tard, le ministère veut mettre à jour ses études sur la faune, la flore et le climat sonore du secteur. Les études dont le ministère dispose avaient été réalisées avant 2015 et le retrait du projet du PQI .

Ces inventaires et ces relevés-là sont réalisés dans le cadre des travaux de remise à jour en vue de procéder à la finalisation de la conception du projet dans le secteur de Notre-Dame-Des-Neiges et de Trois-Pistoles , explique le porte-parole du MTQ , Jean-Philippe Langlais.

Toutefois, les opposants au prolongement de l’autoroute s’inquiètent de cette nouvelle étape et craignent qu’elle rende plus concrète la relance du projet.

Parmi eux se trouve Claude Dumont, qui habite depuis 40 ans tout près de la rivière des Trois Pistoles. Pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. Je trouve ça tellement beau , s’exclame-t-il.

Pour lui, il est inconcevable qu'un pont de l'autoroute 20 traverse son quartier tranquille.

La rue du Sault, où serait construit le pont de l'autoroute 20 qui enjamberait la rivière des Trois Pistoles Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ses voisins et lui ont reçu une lettre du MTQ, jeudi, qui leur demande leur accord pour effectuer des relevés et des inventaires sur leurs terrains.

C'est sûr que s'ils ont ça en tête, je ne les empêcherai pas de venir ici. On va voir après qu'est-ce que ça va donner ces études-là , indique Claude Dumont.

Claude Dumont habite depuis 40 ans tout près de la rivière des Trois Pistoles. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour son voisin Gaston Desjardins, il est impensable qu’un pont gâche le paysage de son enfance. Ce dernier refuse d’ailleurs que des agents du ministère se rendent chez lui pour mener leurs études.

Pour le moment, il n'en est pas question, mais je dirais que faire des études sur la faune, la flore, on en a déjà fait à l'époque [...]. On le refait, mais on n'a pas pensé refaire une étude sur la consultation citoyenne pour voir s'il y a encore une acceptabilité sociale? , s’interroge M. Desjardins.

Gaston Desjardins refuse que des agents du ministère des Transports viennent chez lui pour mener des études pour construire un pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour sa part, le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, souhaite que les données récoltées dans ces études soient rendues publiques. Il estime lui aussi que la population devrait être à nouveau consultée sur le projet, auquel il s'oppose toujours.

Je pense encore que ce n'est pas la meilleure solution [...]. Notre approche par rapport aux changements climatiques, à l'environnement en général, aux infrastructures qui sont construites sur cet environnement-là, notre perspective là-dessus a changé définitivement au cours des 20 dernières années , avance-t-il.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

De son côté, le maire de Rimouski, Guy Caron, voit d'un bon œil cette première étape en vue de l'éventuel prolongement de l'autoroute 20.

Tout récemment, nos accidents mortels, ce sont des enjeux qui démontrent que la [route] 132 n'est plus appropriée pour la réalité d'aujourd'hui, que la 20 demeure nécessaire pour des raisons économiques, des raisons de sécurité , explique-t-il.

Les voisins de la rue du Sault espèrent néanmoins que la mise à jour des études encouragera le gouvernement à revoir ses plans.

Tous les arguments qu'on mettait sur la table au moment où on envisageait de faire le troisième lien à Québec. On devrait prendre des leçons de ça et se dire "bon, on doit y réfléchir" , estime Gaston Desjardins.

Le ministère des Transports assure quant à lui que de nombreuses étapes doivent encore être franchies avant la construction du segment d'autoroute qui reliera Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Cela inclut la finalisation de la conception du projet, amorcée avant 2015, ainsi que l’élaboration des plans et des devis.

Le MTQ précise aussi que deux comités, composés notamment de citoyens et d'élus, doivent être formés pour assurer un suivi du développement du projet.

Pour l’instant, il est prématuré de parler d’échéancier et de coûts reliés au projet pour ce qui est du prolongement de l’autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent , assure le porte-parole Jean-Philippe Langlais.

D’après le reportage de Marie-Christine Rioux