Revenu Québec annonce, jeudi, qu'Alex Tran, un résident de Laval de 60 ans, écope d'une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, peine assortie d'amendes totalisant un peu plus de 227 000 $ en lien avec un cas de fraude fiscale.

M. Tran, dont la peine prononcée en avril dernier a été dévoilée jeudi par Revenu Québec, avait créé sa propre PME de tricherie aux examens théoriques de conduite automobile.

Répondre à distance

Le sexagénaire vendait ses services de tricherie aux examens de conduite à des personnes sur qui il installait une caméra et leur remettait une oreillette. Il pouvait ainsi voir les questions à distance et donner les réponses au fur et à mesure à ses clients.

Revenu Québec, qui ne se soucie pas vraiment des questions de tricherie aux examens, a plutôt porté des accusations de fraude fiscale, et lui a reproché d'avoir soumis de fausses déclarations de revenus en omettant ces gains et, du même coup, de n'avoir payé aucune taxe résultant de ses activités commerciales.

L'enquête de Revenu Québec a permis de saisir deux agendas des années 2019 et 2020 dans lesquels M. Tran consignait le nom de ses clients, les heures et le nom des villes où l'examen devait avoir lieu.

Les revenus non déclarés par M. Tran ont atteint 426 590 $ en 2019 et 232 670 $ en 2020, mais il n'a pas versé les quelque 36 000 $ de TPS qu'il aurait dû payer pour ces deux années.

Les tricheurs identifiés

Alex Tran a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation qui pesaient contre lui au terme de l'enquête, mais celle-ci a aussi permis d'identifier 709 personnes qui ont utilisé les services de M. Tran contre rémunération au cours de ces deux années.

Revenu Québec est toutefois avare de détails quant à savoir si ces tricheurs ont subi des conséquences pour leur geste.