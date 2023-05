Rappelons qu’une compréhension erronée du programme TECQ a fait en sorte que le projet de réfection de l'usine de captation et de traitement des eaux de la municipalité n’a pu être financé qu’en partie par le gouvernement.

Le projet a été complété au coût de 1,4 million de dollars et le manque à gagner est de plus de 800 000 $. La municipalité a tenté en vain de trouver des solutions, mais a dû se résoudre à refiler la facture aux contribuables.

Les signataires de la pétition, adressée à la municipalité, demandent à celle-ci de revoir la taxation pour l’année 2023 et indiquent refuser de payer une hausse justifiée par une erreur administrative .

C’est pour montrer le désaccord des citoyens d’une façon un peu plus formelle que de le mentionner seulement de vive voix lors de l’assemblée générale tenue dernièrement. C’est aussi dans l’optique d’avoir un poids plus lourd au niveau politique et voir si, à plusieurs, on pouvait avoir un impact supplémentaire au niveau du ministère des Affaires municipales, par exemple , indique l’une des signataires, Josiane Fortier.

« J’ai fait l’exercice avec les chiffres qui nous ont été donnés parce que nous n’avons toujours pas reçu notre compte de taxes. L’an passé, je payais aux alentours de 3600 $ et cette année, si mes calculs sont bons, je monterais à 5300 $. On parle d’une augmentation de 1700 $ pour une demeure évaluée en bas de 300 000 $. C’est quand même exorbitant. » — Une citation de Josiane Fortier, citoyenne de Gallichan

À lire aussi : Hausse de taxes vertigineuse de 35 % à Gallichan

Le bureau municipal de Gallichan. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Durement touchés

Le copropriétaire des Serres Gallichan, Samuel Gadoury-Boissé, n’a pas signé la pétition, mais déplore tout de même les impacts de cette importante hausse de taxes.

C’est sûr qu’on n’est pas contents. À chaque fois qu’on a des hausses, c’est notre marge bénéficiaire qui diminue , signale-t-il.

En tant que producteur agricole, M. Gadoury-Boissé indique recevoir une aide de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin de compenser pour ces hausses de taxes.

Celui qui est aussi propriétaire de logements locatifs soutient que c’est ce volet qui sera le plus durement touché par la hausse.

C’est sûr que ça va avoir un impact parce qu'on n'aura pas le choix de refiler la facture aux locataires, en partie du moins. On va essayer d’en absorber le plus qu’on peut, mais c'est sûr qu’on va être déficitaires. C'est quand même une grosse augmentation et ces huit logements-là sont connectés sur l’aqueduc. En étant connecté sur l’aqueduc, la hausse est encore plus grande, alors c’est certain qu'à long terme, si on avait des projets pour d’autres logements à Gallichan, je pense que ça va être mis sur la glace parce que ce ne sera pas rentable , mentionne Samuel Gadoury-Boissé.

Sentiment d’injustice

Le maire de Gallichan, Serge Marquis, dit comprendre la frustration des citoyens, mais soutient que la municipalité n’a pas d’autres choix que de combler le déficit en refilant la facture aux contribuables.

La pétition, c’est sûr qu’on la reçoit. On a eu de bonnes rencontres avec les citoyens au niveau de la municipalité pour expliquer. Ce n’est pas évident pour les citoyens de bien comprendre ce qui s’est produit. En bout de ligne, on est pris avec ce fameux déficit qu'il faut régler, alors on n’a pas le choix de réagir et de taxer en conséquence. Maintenant, c’est d’être éveillés pour l’avenir et faire en sorte de travailler pour essayer de trouver, avec nos instances gouvernementales, des compensations pour faire en sorte que le citoyen en ait pour son argent , explique-t-il.

Le maire de Gallichan, Serge Marquis. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Josiane Fortier, il ne revient pas aux citoyens de payer pour une erreur administrative. Elle ajoute que c’est aussi ce sentiment d’injustice qui a poussé la centaine de citoyens à signer la pétition.

C’est ce qu’on déplore. On comprend que ce n’est pas du ressort du conseil actuel, mais on continue à penser que ce n'est pas à nous, les citoyens, de payer pour une telle erreur. Ça fait plusieurs année qu’ils [les dirigeants de Gallichan] savent qu’il y a de l’argent qui ne rentre pas dans le compte et on a été mis au courant seulement cette année. Donc, il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites avant , estime-t-elle.

Mme Fortier affirme qu’elle aimerait voir le ministère des Affaires municipales faire preuve de flexibilité dans ce contexte.

Ce qu’on comprend, c’est que c’est une question de dates, que la subvention n’a pas été demandée ou comprise correctement. La seule chose qu’on souhaite, c’est que cette fameuse date soit peut-être revue pour qu’on puisse bénéficier de la subvention à laquelle on avait droit. Je comprends que la municipalité ne peut pas être en déficit, mais si tout le monde avait fait son travail, on n’en serait pas là aujourd’hui , soutient la citoyenne.

L'entrée de Gallichan, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un projet nécessaire?

Samuel Gadoury-Boissé, pour sa part, se demande si le projet de réfection de l’usine était nécessaire. Selon lui, la construction de puits pour les résidences qui n’en ont pas aurait pu constituer une option plus judicieuse financièrement.

On s’attend à ce que dans le futur, il y ait sûrement d’autres coûts. Là, on a fait une station de pompage, mais tout le réseau souterrain est à refaire aussi. Je ne sais pas comment ç’a été calculé dans le passé, mais c’est certain que c’est un éléphant blanc qui ne sera jamais rentable et qui va faire boîter le budget municipal pendant des décennies , affirme-t-il.

De son côté, le maire de Gallichan fait remarquer que la situation actuelle ramène à l’avant-plan la discussion sur les fusions des petites municipalités en milieu rural.

C’est un signe avant-coureur qui nous dit que les municipalités, il faut se regrouper pour unir nos forces et être en mesure de répondre à toutes ces interventions que le gouvernement nous demande pour donner un service à la population. Un élu, ça reste un élu, alors quand tu as un seul employé dans le bureau municipal, il ne peut pas faire toutes les vérifications. Il y a un travail d’équipe à implanter au niveau des MRC pour que la compréhension de ces programmes se fasse de façon responsable et qu’on puisse en bénéficier , argue M. Marquis.