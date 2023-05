Milky Chance, Charlotte Cardin et du cirque à l’Agora du Port de Québec

L’agora est un outil de développement économique et culturel, mais c’est aussi un lieu de rassemblement, alors je pense qu’on a réussi notre coup avec la variété qu’on a cet été se félicite Richard Samson, directeur général de l’Association des gens d'affaires du Vieux-Port ,responsable de la programmation et de la direction de l’Agora.

La saison débutera le 27 mai et se poursuivra jusqu’au 16 septembre avec des spectacles de musique, de danse, de sport, d’humour ou encore de cirque.

C’est le duo allemand Milky Chance qui lancera le bal avec sa tournée Summer Haze. Paul Piché, l'auteur-compositeur-interprète intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens au début du mois de mai, fêtera quant à lui ses 40 ans de carrière le 16 juin avec le public de l'Agora.

Paul Piché Photo : Autre banques d'images / Bruno Boutin

Maxime Landry et Annie Blanchard présenteront le lendemain Jolene and The Gambler, un hommage à Dolly Parton.

Charlotte Cardin fait aussi partie de la programmation. Elle se produira dans l'amphithéâtre du Vieux-Port les 7 et 8 septembre.

Le festival Envol et Macadam s’installera aussi dans ces lieux les 15 et 16 septembre, une importante vitrine pour les groupes émergents québécois.

Le volet humour sera assuré par Mathieu Dufour, au mois de juillet, avec son spectacle Beau temps mauvais temps.

Une implication sociale

Cette année, l’Agora renouera avec le cirque. Des spectacles gratuits y seront présentés du 25 au 28 juillet. Le public sera invité à participer par contribution volontaire à une campagne de financement au profit de Lauberivière pour participer à la lutte contre l'itinérance.

La scène du spectacle «Féria», présenté à l’Agora du Port de Québec en 2018. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Les organisateurs souhaitent par ailleurs remercier les travailleurs étrangers en organisant une Fiesta Latina le 29 juillet. Le chanteur Guillermo Saldana sera présent sur scène ainsi que des écoles de danse latine pour inviter le public à se déhancher sur des rythmes de salsa, de merengue ou encore de bachata.

Les travailleurs en provenance d'Amérique latine seront invités à cette participer gratuitement à cette soirée. On va même aller en chercher en autocar , précise M. Samson.

Retour de la SuperFrancoFête

La SuperFrancoFête, ce concert gratuit qui rassemble une centaine d’artistes francophones sera aussi de retour cet été.

La programmation n’a pas encore été dévoilée. Comme en 2022, l’objectif est d’enregistrer le spectacle qui sera ensuite diffusé dans plusieurs pays de la francophonie.