Le gouvernement a beaucoup mis l’accent sur la croissance économique alors que l’opposition officielle a soulevé la crise de l’abordabilité et le manque de financement des secteurs de la Santé et de l'Éducation.

Les 48 projets de loi introduits lors de cette session ont tous été adoptés par les députés provinciaux, dont le Saskatchewan First Act , le Mineral Resources Amendment Act et celui créant une agence de revenu de la Saskatchewan.

Le Saskatchewan First Act modifie la Constitution de la Saskatchewan et affirme la compétence législative exclusive de la Saskatchewan en vertu de l'article 92 (A) de la Constitution du Canada dans un certain nombre de domaines, notamment : l'exploration des ressources naturelles non renouvelables, la conservation et la gestion des ressources naturelles et forestières non renouvelables puis l'exploitation de sites et installations pour la génération et la production d'énergie électrique.

Le gouvernement se réjouit également de l’adoption de Mineral Resources Amendment Act, qui fera passer le crédit d'impôt pour l'exploration minière de la Saskatchewan de 10 % à 30 %.Selon la province, cette loi offrira de nouvelles possibilités d'investissement et d'emploi aux habitants de la province, y compris aux habitants et aux entreprises du Nord et aux Autochtones.

Scott Moe mise sur la croissance économique

Scott Moe explique que la croissance économique est primordiale pour attirer plus d’investissements dans la province et assurer une meilleure qualité de vie de la population. Nous connaissons notre taux de croissance la plus rapide depuis un peu plus d'un siècle , se félicite-t-il.

L'économie de la Saskatchewan est dynamique et en pleine croissance, de même que la population.

Selon Scott Moe, l'économie de la Saskatchewan est dynamique et en pleine croissance, de même que la population. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Le premier ministre de la Saskatchewan ajoute que l’objectif principal a été, en fin de compte, non seulement d'équilibrer le budget, mais d'avoir un budget excédentaire, en grande partie grâce à la force de notre économie basée sur les ressources naturelles.

« On a eu une session forte avec un budget excédentaire. Ce qui nous a permis de rembourser notre dette liée à la pandémie et de faire les investissements nécessaires pour rendre nos communautés plus sûres et plus fortes. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

La province peut faire mieux selon le NPD

La cheffe des néo-démocrates Carla Beck déplore que le gouvernement n’ait pas tenu compte des besoins prioritaires des résidents de la province.

Le NPD indique qu'il a préféré mettre au premier plan, ces deux derniers mois, les questions liées au coût de la vie et à l'inflation, ainsi que le manque de financement dans les secteurs de l'Éducation et de la Santé.

Notre objectif était de faire le lien entre ce que nous avons entendu de la part des résidents de la province , affirme Carla Beck. Ce sont ces messages que nous avons apportés lors des périodes de questions.

Selon le NPD, le gouvernement n’a pas tenu compte des besoins prioritaires des résidents de la province. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Selon le NPD , 200 000 personnes dans cette province n'ont pas accès aux soins primaires. Carla Beck indique que ces gens ont raconté qu'eux-mêmes, leurs enfants ou leurs parents ont attendu longtemps pour obtenir des soins de santé dans une salle d'urgence. Ils n'ont pas pu accéder aux soins de santé dans leur propre communauté , déplore-t-elle, soulignant que ces histoires nous parviennent régulièrement de toute la province.

« Les gens ont de plus en plus l'impression de ne pas pouvoir payer leurs factures » — Une citation de Carla Beck, cheffe du NPD de la Saskatchewan

Un bilan mitigé selon un expert

Stephen Kenny, professeur d’histoire émérite à l’Université de Regina, estime que des projets de loi très intéressants ont été votés comme celui portant sur les assistants médicaux.

Il reconnaît cependant qu’il y a beaucoup de mécontents à travers la province, à cause du coût de la vie et du manque de financement de plusieurs secteurs.

Le gouvernement a déposé un budget au mois de mars prétextant que cela allait fonctionner pour le bien de tous les Saskatchewanais. On a vu durant les dernières semaines que ce n’était pas le cas , fait-il remarquer.

Le professeur d'histoire émérite de l'Université de Regina et observateur de la scène politique en Saskatchewan estime que la dynamique politique va changer dramatiquement dans les semaines et les mois à venir. Photo : Radio-Canada

C’est une session législative qui s'achève, mais qui n’a pas été particulièrement efficace. Les gros projets phares annoncés par le gouvernement durant cette session restent en planification

« On a assisté à l’une des plus grandes manifestations dans l’histoire récente de la Saskatchewan des enseignants, des professeurs et des membres de division scolaire et des parents. » — Une citation de Stephen Kenny, professeur d’histoire émérite à l’Université de Regina

Des élections partielles comme test avant 2024

En attendant la reprise des travaux législatifs à l'automne, les deux partis cherchent déjà à convaincre les résidents des circonscriptions de Regina Walsh Acres, Coronation Park et Lumsden-Morse où auront lieu des élections partielles cette année.

La dynamique politique va tourner vers le processus électoral. On va assister à une politique électorale plutôt que législative , signale l’observateur de la scène politique en Saskatchewan, Stephen Kenny.

Le NPD se dit prêt à aller vers les électeurs pour les convaincre de leur projet politique. Nous avons un candidat désigné et nous avons une nomination prévue pour les deux autres. Les élections partielles ont suscité un vif intérêt , affirme Carla Beck.

Nous avons de l'intérêt et nous aurons des nominations dans toutes ces circonscriptions , annonce Scott Moe, pour sa part. J'ai hâte de travailler avec tous ceux qui se présenteront pour notre parti lors des élections partielles.

Le premier ministre Scott Moe qui n’a pas encore annoncé la date, indique toutefois que ces scrutins se dérouleront en même temps.