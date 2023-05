La Chambre de commerce de Saint-Boniface retrouve son dynamisme après la pandémie

On se retrouve dans une très bonne position, on a triplé le nombre de membres dans les dernières années. On est très content des avancées qu’on a pu faire dans les deux dernières années , a indiqué la présidente de la CCFSB , Sylvie Laurencelle-Vermette, en marge de l'assemblée générale annuelle tenue jeudi midi.

Avant la pandémie, la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface avait environ une centaine de membres.

Au pire de la pandémie, l'organisme comptait une trentaine de membres. Beaucoup n'ont pas renouvelé leur adhésion par choix budgétaire , explique Mme Laurencelle-Vermette.

Par ailleurs, pendant la pandémie, des webinaires étaient organisés, ce qui limitait les contacts humains, mais les choses ont changé positivement, note l’organisme.

Il y a maintenant une soif pour se retrouver pour réseauter. Ce n'est pas la même chose sur Zoom. Ça va être un retour progressif , dit Sylvie Laurencelle-Vermette

La dirigeante de la CCFSB explique toutefois que les effets de la pandémie ne sont toujours pas totalement dissipés pour les commerçants.

Maintenant on ressent les effets secondaires de la pandémie avec la pénurie de main-d'œuvre, l’inflation, et les gens qui ne sont pas de retour à leurs habitudes normales , dit-elle.

Stimuler l'activité économique sur le boulevard Provencher

Axe commercial important de Saint-Boniface, le boulevard Provencher pourrait accueillir de nouveaux édifices pour stimuler davantage l'activité commerciale.

Il reste des espaces vacants au niveau de la construction. La construction d'un nouvel édifice pourrait commencer cet automne , annonce le directeur général d'Entreprises Riel Normand Gousseau.

Pour lui, c’est en remplissant le boulevard d'édifices comme autrefois que le quartier reprendra entièrement vie.

D'ailleurs, il mentionne que son organisme travaille avec divers partenaires pour animer le boulevard, notamment le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba pour les jeudis de Francophonie sur l'Esplanade Riel.

Avec des informations de Victor Lhoest