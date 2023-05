La congestion routière à Toronto s’invite dans la course à la mairie

Livreur pour Zap Courier depuis 25 ans, James Alcock dépose des colis tous les jours à des clients partout dans la grande région torontoise, de Bowmanville à Oakville en passant par le centre-ville.

La congestion s’empire d’une année à l’autre, estime-t-il. Il manque tout simplement d’espace.

Le résident de Scarborough explique que la plupart des colis qu’il transporte sont assujettis à des contraintes de temps . Il livre par exemple des contrats immobiliers ou encore des médicaments essentiels. M. Alcock doit donc trouver des chemins pour contourner la congestion afin de respecter ses échéanciers.

James Alcock soutient que certaines de ses livraisons sont arrivées en retard en raison de la congestion routière. Photo : Radio-Canada

Pour lui, la croissance constante de la population ainsi qu’une très mauvaise gestion des projets de construction ont contribué à l’achalandage au centre-ville. Ses déplacements lui laissent parfois un goût amer.

L’été dernier, je devais me rendre de l'intersection de Spadina et College vers l’angle de King et Sherbourne et ça m’a pris plus d’une demi-heure, s’exclame-t-il. Ça aurait dû me prendre moins de 10 minutes!

« Je tourne à une intersection et je me retrouve sur une rue avec de la construction et une seule voie. Je tourne un autre coin de rue et c’est la même chose! Il semble que toute la construction se passe en même temps. » — Une citation de James Alcock, livreur

Il croit donc que le prochain maire devrait mettre en place un plan global pour mieux coordonner les différents projets de construction.

M. Alcock souhaite également voir le retrait progressif des tramways pour prioriser les autobus, qui prennent moins d’espace, et des feux de circulation mieux coordonnés pour éviter les arrêts consécutifs.

Pour John Stine, également résident de Scarborough, la congestion est notamment due à la mauvaise implantation des pistes cyclables sur l’avenue Danforth.

C’est frustrant. On voit seulement deux à trois personnes utilisant les pistes cyclables. Il y a pendant ce temps une ligne de voitures qui attendent derrière des autobus qui s’arrêtent ou des automobilistes plus lents , raconte-t-il.

Pour son ancien emploi, James Stine partait de la maison à 5 h du matin pour éviter l'heure de pointe. Ayant des heures flexibles, il pouvait également rentrer plus tôt. Photo : Radio-Canada

M. Stine estime qu’un prochain maire devrait donc peser le pour et le contre avant d’installer de nouvelles pistes cyclables, en prenant notamment compte des résidents des endroits concernés et des automobilistes qui utilisent l’artère.

D’ailleurs, il ne veut pas que l’installation de nouvelles pistes cyclables réduise le nombre de voies de circulation. Sinon, ça va simplement faire en sorte qu’on a plus de voitures qui attendent dans le trafic, ce qui contribue à la pollution , soutient-il.

Par ailleurs, M. Stine aimerait que la Ville mette en place une politique pour réduire le nombre de voitures qui s’arrêtent illégalement sur la rue, causant des ralentissements.

Moins de voitures, moins d’achalandage

Le professeur adjoint au pôle d'Environnements urbains à l’Université de l’Ontario français, Mischa Young, croit quant à lui qu’améliorer les alternatives à la voiture , comme le transport en commun ou les pistes cyclables, pourrait convaincre d’autres résidents à utiliser ces ressources et ainsi réduire la congestion routière.

« Le fait d’augmenter l’offre ou la fréquence des transports en commun va avoir un effet positif pour ceux qui doivent continuer à utiliser la voiture aussi. » — Une citation de Mischa Young, professeur adjoint au pôle d'Environnements urbains à l’Université de l’Ontario français

Au contraire, la réduction de service causée par les coupes de budgets à la Commission de transport de Toronto (CTT) a fait en sorte que certains ont décidé de reprendre la voiture pour leurs déplacements, se désole-t-il.

Ça, c’est l'effet néfaste de ces coupes sur non seulement les usagers de transport en commun, mais aussi les automobilistes qui vont voir au premier plan une hausse de la congestion due à ces coupes budgétaires.

L’urbaniste réclame également l’ajout de pistes cyclables au centre-ville de Toronto.

Ça crée un réseau, donc plus de personnes peuvent se rendre à leur destination en utilisant ces installations sécuritaires, explique-t-il. Ça augmente ainsi le taux de cyclisme et réduit le nombre de gens qui auraient pris la voiture.

Mischa Young rappelle que ces pistes cyclables servent également aux livreurs à vélo ou à mobylette, comme ceux travaillant pour Uber Eats. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, M. Young estime qu'une meilleure coordination des travaux comme le proposent certains candidats n'est pas une mauvaise idée . Il ajoute cependant que dans une ville de la taille de Toronto, il va toujours y avoir énormément de constructions , qu'elles soient privées ou publiques.

Pour réduire la congestion routière et mieux assurer la sécurité de tous les usagers de la route, je crois que nos efforts devraient plutôt être consacrés à trouver comment mieux vivre parmi ces nombreux chantiers , conclut-il.

Réactions de six principaux candidats

La congestion routière, le transport en commun et les pistes cyclables ont déjà fait couler beaucoup d’encre dans le cadre de cette course à la mairie. Voici les promesses des principaux candidats à ce propos.

Olivia Chow

Olivia Chow s’engage entre autres à s’attaquer aux congestions routières en coordonnant mieux les travaux de construction entre les différents départements de la Ville ainsi que les paliers gouvernementaux .

Elle compte également élargir et améliorer le système de transport en commun afin que les gens disposent d'une alternative pratique et fiable à la voiture , notamment en renversant les coupes budgétaires de la CTT .

Mark Saunders

Mark Saunders propose notamment une meilleure coordination des travaux routiers, de la CTT et des services publics, afin que tous les travaux soient effectués en même temps .

Le candidat va également sévir contre les automobilistes qui s’arrêtent illégalement et permettre aux automobilistes de circuler de nouveau librement sur la rue King. D’autre part, il compte retirer certaines pistes cyclables et émettre un moratoire sur l’expansion de ce réseau.

Mitzie Hunter

Mitzie Hunter veut également renverser les coupes budgétaires de la CTT . Cela dit, la candidate compte aussi rendre ce transport collectif gratuit pour les aînés et les personnes en fauteuil roulant et renverser la hausse tarifaire en vigueur depuis avril.

Par ailleurs, la candidate veut ajouter de nouveaux circuits d’autobus et des projets de transport collectif afin d’augmenter considérablement le nombre d’utilisateurs .

Josh Matlow

Josh Matlow propose entre autres un nouveau réseau de circuits de transport en commun, de pistes cyclables et de sentiers de randonnée pour Scarborough, ce qui comprend notamment la création de nouveaux circuits de train léger ainsi que l’amélioration du service de la CTT dans l’arrondissement.

M. Matlow promet aussi d'améliorer la fréquence et la fiabilité de la CTT à des niveaux prépandémiques d’ici la fin de son mandat, notamment en renversant les coupes budgétaires.

Brad Bradford

Brad Bradford s’engage quant à lui à mieux coordonner les travaux de la ville et à modifier les plans de Metrolinx en ce qui a trait au détournement des tramways dans le cadre de la construction de la future station de métro sur la rue Queen.

Metrolinx prévoit mettre en place des rails de tramways le long des rues Adelaïde et Richmond. Le candidat propose lui un détour sur la rue King pour garder ces autres rues libres à la circulation et préserver les pistes cyclables.

Ana Bailão

Ana Bailão propose d’accélérer les travaux au centre-ville tout en assurant une meilleure coordination pour réduire les retards et les fermetures de routes .

La candidate veut également créer une ligne de bus à l’endroit de l’ancien métro léger de Scarborough.

Enfin, Mme Bailão propose d'interdire les fermetures de voies sur Richmond, Adelaïde et Dundas entre Bay et Victoria jusqu'à la fin des travaux de construction de la ligne Ontario.