Un rassemblement à la mémoire de la famille roumaine morte noyée près d’Akwesasne

Florin Iordache, son épouse Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, leur fille de deux ans Evelin et leur fils d'un an Elyen faisaient partie des huit personnes retrouvées mortes à la fin de mars au large du territoire mohawk qui chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York.

Selon la police, la famille, ainsi que quatre membres d'une famille indienne, tentait de traverser illégalement aux États-Unis.

Les deux enfants de Florin Iordache, Evelin et Elyen, étaient nés au Canada. Photo : Photos fournies par la famille

Des dizaines de membres de la communauté et du personnel du Centre de santé communautaire TAIBU, où la famille Iordache avait reçu des soins de santé dans l'est de Toronto, se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage.

Une photo de la famille, des fleurs et des bougies avaient été installées sur une table. Les participants ont écouté de la musique rom.

Francine Charpentier, une infirmière-praticienne au centre, estime que la cérémonie a permis à ceux qui connaissaient les Iordache de vivre leur deuil ensemble.

Je les connaissais depuis trois ans, a-t-elle raconté. Je connaissais leur fille aînée, Evelin, depuis qu’elle avait quatre jours.

Mme Charpentier a écrit quelques lettres pour appuyer la demande de statut de réfugié des Iordache.

Ils étaient fantastiques; des parents extraordinaires, très dévoués , a-t-elle ajouté. Ça a été tellement tragique, que j’ai peine à trouver les mots.

Le président du Toronto Roma Community Centre, Michael T. Butch, affirme que la mort des Iordache a été dévastatrice, particulièrement parce qu'elle est survenue quelques jours seulement avant la Journée internationale des Roms, le 8 avril.

Il dit que les Iordache ont été victimes de discrimination dans leur pays d'origine, la Roumanie, et ont cherché refuge au Canada, où ils voulaient élever leurs enfants.

M. Butch estime que les parents d'enfants nés en sol canadien devraient être autorisés à rester au pays.

Liben Gebremikae, directeur du Centre de santé communautaire TAIBU, a déclaré que la cérémonie de jeudi visait bien sûr à rendre hommage aux Iordache, mais aussi à attirer l’attention sur les enjeux auxquels font face de nombreux demandeurs d’asile au Canada.

« C'était une famille. Ils avaient des enfants, des enfants nés ici. Ils étaient des Canadiens. Fallait-il vraiment qu’ils traversent tout ça? C’est inhumain », se désole-t-il.