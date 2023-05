Une poursuite de 3,8 M$ contre La Doré, Normandin et le ministère des Transports

Un accident survenu en juin 2022 qui avait causé un déversement à l'entrée du pont reliant La Doré et Normandin pourrait coûter cher aux deux municipalités ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Radio-Canada a appris qu'une poursuite de près de 3,8 millions de dollars vient d'être intentée par la compagnie de transport impliquée dans l'accident et son assureur.

Le pont qui enjambe la rivière Ashuapmushuan entre les deux municipalités jeannoises avait été complètement fermé à la circulation pendant plus d'un mois. D'importants travaux ont dû être réalisés après qu'un camion-citerne se soit renversé dans une courbe, déversant du même coup près de 18 000 litres de carburant.

C'est une assez grosse somme pour deux petites municipalités. On a mis ça entre les mains de nos procureurs. On va voir ce qui va se passer , a mentionné le maire de La Doré, Ghislain Laprise.

Le maire de La Doré, Ghislain Laprise Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans la poursuite, la compagnie de transport, basée à Normandin, et son assureur Federated Compagnie d’assurances du Canada, blâment entre autres la configuration de la route Saint-Joseph Nord, qui mène au pont.

Il est reproché à la fois aux municipalités de La Doré et de Normandin ainsi qu'au MTMD d'avoir toléré une courbe accidentogène sur une route , de ne pas avoir restreint de manière adéquate la vitesse des véhicules et particulièrement des véhicules lourds et d'avoir permis et toléré une signalisation incomplète et donc incohérente.

Un coût de réparation astronomique

C'est sûr que c'est parce que le coût de la réparation est astronomique. C'est clair que c'est ça. Mais il faut qu'ils fassent la preuve qu'on n'a pas fait la job correctement. Nos procureurs travaillent sur ce dossier-là pour prouver qu'on a fait notre travail du mieux qu'on pouvait , a poursuivi le maire Laprise.

Lors de l'événement, 18 000 litres de diesel s'étaient déversés. Photo : Gracieuseté

Depuis l'accident, l'assureur de la compagnie de transport soutient avoir assumé des montants très élevés. Ainsi, les dommages au tracteur sont évalués à 205 000 $. C'est presque autant pour la citerne, soit 197 000 $. Mais la facture la plus salée est sans contredit celle liée aux dommages causés à l'environnement par le déversement d'essence, estimée à 2,9 millions de dollars.

Un fardeau en cas de défaite

Même s'il croit que La Doré n'a rien à se reprocher, le maire convient qu'une condamnation pourrait avoir des conséquences sur les finances de sa municipalité d'un peu moins de 1400 habitants.

Si jamais il y a un règlement et que la décision n'est pas rendue en notre faveur, c'est sûr que ça reviendrait aux municipalités. Je présume que nos assurances pourraient en assumer une partie, mais on va tout faire pour ne pas en arriver là , a continué M. Laprise.

La municipalité de Normandin est dans le même bateau, mais le maire, Jean Morency, préfère ne pas commenter pour l'instant ce recours judiciaire.

Du côté du MTMD , la direction régionale n'a toujours pas réagi.

Cause transférée à Roberval

Seule consolation pour le moment pour les parties visées par la poursuite, la cause a été transférée le 12 mai dans le district de Roberval plutôt que dans celui de Québec, comme initialement demandé par les poursuivants.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche