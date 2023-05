L’ex-militaire accusé de meurtre raconte l’horreur dont il a été témoin en mission

Martin Lévesque qui a tué Patricia Sirois devant ses enfants, à Saint-Raymond de Portneuf, en 2021, raconte des événements qui l’ont marqué.

Il est notamment intervenu sur les lieux d’une explosion qui a coûté la vie à des enfants à Kaboul, en 2004.

Ils étaient nombreux? , lui demande le juge François Huot. Trois , répond celui qui était ingénieur de combat.

La casquette que portait Martin Lévesque au moment de son arrestation, avec l'inscription «Vétéran Afghanistan». Photo : Sûreté du Québec

Quand son avocat lui demande comment il a réagi, l'accusé baisse la tête et soupire. Premièrement, on s'aperçoit vite qu'il n’y a rien à faire , indique Lévesque avant de décrire la scène qu'il avait sous les yeux, pour appuyer son affirmation.

Il ne confie pas s'il a eu une réaction émotive, mais se contente de dire que son équipe a appelé une ambulance pour qu'ils viennent chercher les corps .

L'avocat de Martin Lévesque, Me Pierre Gagnon Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

À son retour de mission, Martin Lévesque dit avoir fait quelques cauchemars qui ont fini par s'estomper au fil du temps.

Il a préféré n'en parler à personne. Pourquoi? , lui demande son avocat, Me Pierre Gagnon. Je n'avais pas le goût, explique Lévesque. Ça ne me tentait pas de me rappeler ça, si on peut dire.

Voir la mort une première fois

L'ex-militaire de Valcartier a vu des morts pour la première fois au Timor, en 1999, dans une église dont les portes étaient enchaînées.

À l'intérieur se trouvait une cinquantaine de cadavres, brulés. Je n'avais jamais vu ça, c'est un peu troublant sur le coup , indique Lévesque à son avocat qui lui demande comment il a réagi.

Vêtu d’un polo noir, l'accusé répond aux questions de son avocat d’une voix assurée qui tranche avec son interrogatoire policier, au lendemain du drame. Il marmonnait alors des réponses parfois inaudibles.

L'interrogatoire a duré 5 heures 46 minutes. Photo : Sûreté du Québec

Il a aussi changé physiquement et est très différent de l'homme qui apparaît sur la photo prise au poste de police après son arrestation.

Lévesque, 50 ans, a pris du poids, n'a plus de barbe et porte les cheveux très courts.

Retour en Afghanistan

Lors de son retour en Afghanistan en 2009, Lévesque était directement engagé dans des combats, où il a dû pour la première fois neutraliser des ennemis.

Sa section devait protéger des opérations de ravitaillement. Le niveau de stress y était très élevé. Une fois sortis du camp, on est vigilants. Il n'y a pas de pardon , souligne celui qui avait pour tâche de déminer le terrain.

Est-ce que c'est facile pour vous d'en parler? , lui demande son avocat. Non, non , souffle l'ex-soldat en baissant la tête.

Il relate ensuite l'aide apportée par son équipe à l'armée américaine pour rapatrier trois de leurs soldats morts au combat dans un village hostile.

Ça nous donne une idée de ce qui nous attend , lâche Lévesque.

Tuer des ennemis

Il raconte que, lors de cette opération, les soldats canadiens ont dû répliquer pour gagner du terrain.

Est-ce qu'on a des réactions quand on tire sur des êtres humains, même ennemis? , a voulu savoir Me Gagnon.

Les premières fois sont très difficiles , réplique Lévesque qui est immédiatement relancé par le juge Huot qui lui demande : Vous avez atteint la cible? L'ex-militaire dit ne pas être allé vérifier, mais confirme au juge avoir neutralisé la menace .

Si les premières neutralisations se sont révélées difficiles, le témoin ajoute à un moment donné, on ne compte plus. C'est la survie du groupe, la survie de la section, de nos hommes qui comptent.

Celui qui a bénéficié d'un entraînement rigoureux estime qu'il n'était pas prêt à vivre ce genre d'événements.

On se prépare aux pires scénarios, mais pas à ça. On n'est pas préparé pour ça. Je pense qu'il n'y a personne de préparé pour ça non plus , a résumé Lévesque.

Tirs instinctifs

Durant son entrainement, Martin Lévesque a appris le tir instinctif pour se préparer aux guerres urbaines.

Il a expliqué la technique qui nécessite de toucher deux cibles distinctes dans un très court laps de temps, avec trois armes différentes.

À force de répétition, le cerveau l'enregistre , souligne le témoin. L'une des armes utilisées est un 9mm, similaire à celle qu'il a utilisée pour tuer Patricia Sirois.

Le pistolet 9mm avec lequel Martin Lévesque a tué Patricia Sirois. Photo : Sûreté du Québec

Le témoignage de l'ex-militaire va se poursuivre vendredi.

Celui qui a développé un stress post-traumatique reconnaît avoir tiré sur la mère de famille, mais présente une défense de non-responsabilité, en raison de troubles mentaux.