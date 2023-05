Bandes riveraines : la Patrouille bleue de retour à Sherbrooke 

Claudette Beloin habite près de la rivière Magog depuis plus de 30 ans. Pour respecter la réglementation de la Ville de Sherbrooke, qui oblige les riverains à protéger une bande riveraine de cinq mètres, elle devra effectuer certains travaux.

Premièrement, c’est ce foyer-là. Je dois le prendre et le mettre ici [quelques mètres plus loin], car il me reste un mètre à bien végétaliser , explique-t-elle.

Claudette Beloin compte effectuer les travaux nécessaires pour revégétaliser sa bande riveraine. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La Ville de Sherbrooke souhaite, en premier lieu, faire la tournée des 400 riverains sur 1000 qui ont reçu des avis de non-conformité ces dernières années.

C'est chacun des riverains qui peut faire avancer les choses, souligne la directrice du Bureau de l'environnement de la Ville de Sherbrooke, Ingrid Dubuc.

On va les revisiter, et on s’attend, après la visite, qu’ils nous fassent une demande de certificat d’autorisation pour pouvoir faire des travaux. C’est là qu’on réembarque en mode accompagnement. Si aucune démarche des propriétaires n’est faite, c’est là où c’est plus la démarche coercitive, règlementaire, qui va entrer en compte , soutient-elle.

Les contrevenants s'exposent à une amende minimale de 250 $. La Patrouille bleue, composée de huit inspecteurs dont la plupart sont des étudiants en environnement, fera la tournée.

On est à 60 % de conformité, donc on voit quand même que c’est bien. Sinon, c’est sûr que des personnes ont un peu de difficulté, des fois, car ils ne comprennent pas ce qu’on leur demande et les bienfaits qui viennent avec la bande riveraine. Une fois qu’on leur explique que c’est pour protéger leur cours d’eau et s’assurer que leur propriété ne perde pas de valeur, parfois, il faut juste aller avec les bons arguments , souligne la coordonnatrice de la Patrouille bleue, Claudia Charron.

Le 26 mai, la Ville distribuera gratuitement des arbustes aux riverains qui auront réservé leurs végétaux sur la page web de la Ville. Ces végétaux changent d’une année à l’autre afin de régénérer les cours d'eau qui sillonnent Sherbrooke.

Avec les informations de Guylaine Charette