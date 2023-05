L’organisme matanais Animaux de la seconde chance a besoin de familles d’accueil

Le groupe de bénévoles affilié à l'organisme Animaux de la seconde chance travaille en partenariat avec la Ville de Matane depuis quelques mois pour sauver les chats de la rue, mais l’organisme reçoit des chats de la Matanie, de la Matapédia et même de Rimouski.

J'ai des demandes presque tous les jours, c’est fou. Les gens abandonnent les animaux. Ils ne sont pas capables de les placer. Ils les envoient dehors. Je ne sais plus quoi faire parce que je n’ai plus de famille d’accueil, déplore Céline Ouellet, qui est responsable du placement pour Animaux de la seconde chance.

Elle souligne que le ratio actuel est de trois chats maximum par famille d’accueil : on ne peut pas monter trop nos ratios parce que c'est dangereux que les chats se contaminent entre eux s'ils sont beaucoup .

Mme Ouellet invite les gens qui ont envie de devenir famille d'accueil à se manifester. Elle incite aussi la population à garder les chats qui n'ont pas été stérilisés à l'intérieur.

Quand ils ne sont pas stérilisés, ça en met encore plus dans la rue. Ce qu'on voudrait dans un monde idéal, c'est qu'il n’y ait plus de chats errants, mais c'est quasiment impensable parce qu’il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère , dénonce la bénévole.

Il faut que les gens pensent qu’on est en pénurie de vétérinaires aussi, pour les stérilisations , mentionne-t-elle. L’organisme doit aller jusqu’au Nouveau-Brunswick pour faire stériliser les chats qu’il recueille.

Elle recommande aussi d'éviter l'accouplement de son animal de compagnie.

Animaux de la seconde chance recueille environ trois à quatre chats par semaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

En quête de famille d'accueil

Le fonctionnement de l'organisme repose exclusivement sur les épaules des bénévoles, et ce, sans subventions.

65 000 $ c’est les dépenses annuelles pour les soins vétérinaires, la vaccination, les stérilisations, la nourriture, la litière , explique Carole Ouellet. Tout ça, c’est juste l’argent. Si on comptait le temps, ça monterait à 200 000 $ annuellement facilement! , s’exclame-t-elle.

Plusieurs familles d’accueil assument les dépenses reliées à l’accueil des chats. Mais notre plus grand besoin, c’est des familles d’accueil, ou que les gens contribuent en ne laissant plus de chats non stérilisés sortir , soutient Céline Ouellet.

L’organisme fournit aux familles d'accueil le nécessaire pour s’occuper d’un chat en attendant son adoption : la nourriture, la litière, les jouets, le soutien et l’accompagnement en cas de défis.

L’organisme a sauvé 3208 chats de l'abandon, de l'errance ou de l'euthanasie depuis sa fondation il y a 11 ans.