Le Gatinois Denis Bégin arrêté à Montréal après une cavale de quatre ans

Après une cavale de plus de quatre ans, le Gatinois Denis Bégin a été appréhendé et arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lundi.

Le Service correctionnel du Canada a confirmé l’information jeudi après-midi dans un communiqué laconique.

Denis Bégin s’était évadé d’un centre de détention de Laval en février 2019, où il purgeait sa troisième peine sous juridiction fédérale. Dans les jours qui ont suivi l'évasion, la Sûreté du Québec avait mentionné que Denis Bégin pourrait se retrouver à Gatineau ou ailleurs en Outaouais. Le corps policier soupçonnait aussi qu’il ait changé son apparence.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Sûreté du Québec (SQ) avait partagé, en 2019, certaines possibilités d'un changement d'apparence de Denis Bégin. (Photo d'archives) Photo : Fournie par la Sûreté du Québec

À une certaine époque, le Gatinois a été surnommé le tueur de l’Halloween puisqu’il avait assassiné Riccardo Jezzi le 31 octobre 1993, à Montréal, d’un coup de fusil de calibre 12. Il avait d’ailleurs enfilé un déguisement du personnage de Jason, des films Vendredi 13.

Au cours de sa cavale, le fugitif a vu son nom être ajouté à la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec, et des 25 suspects les plus recherchés au Canada selon le programme Bolo, une organisation indépendante qui amplifie les avis de recherche.

Après l’avoir classé au 18e rang, Bolo a récemment choisi de retirer Denis Bégin de son classement.