Le plan de Sam Hamad sur la mobilité laisse le gouvernement de marbre

Je ne suis pas d’accord avec Sam , a affirmé le premier ministre François Legault en visite à Saint-Georges en Beauce.

Sam Hamad affirmait mercredi dans une entrevue à Radio-Canada que la région de Québec aurait besoin d'un troisième pont à l’Ouest pour sécuriser les déplacements et le transport des marchandises. La CAQ propose plutôt un tunnel reliant les centres-ville de Québec et Lévis réservé au transport en commun.

Moi, je trouve qu’on a un beau projet. [...] Il y a un tramway à Québec, il y aura du transport en commun dans un tunnel Québec-Lévis, il y aura du rabattement beaucoup plus important des banlieues vers Québec et Lévis , poursuit François Legault.

Sam Hamad qui vantait l’avantage d’avoir une ministre des Transports originaire de Québec, n’a pas non plus trouvé écho auprès d’elle.

Je n’ai pas vu le fin détail de ce qu’il a dit, a répondu Geneviève Guilbault lors d'une annonce à laquelle elle participait à Québec [...] Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur le troisième lien. Si [Sam Hamad] veut nous partager ses réflexions, on va le faire comme avec toutes autres personnes.

Elle continue de défendre le tunnel réservé au transport en commun.

Bernard Drainville, qui était jeudi à Lévis, abonde dans le même sens que ses collègues.

« On a un projet sur la table et mon objectif est de le faire avancer le plus possible pour qu’à un moment donné on ait quelque chose qui ressemble à du concret. »