Plus d’argent pour les patients traités loin de chez eux

Cette indexation se fera automatiquement le 1er avril de chaque année en fonction de la croissance de l'indice des prix à la consommation, calculée par le ministère des Finances.

Pour l'année 2022-2023, le montant alloué quotidiennement sera bonifié de 7,24 $. Le patient pourra donc toucher une compensation financière totalisant 115,24 $ pour l’hébergement et ses repas alors qu’elle était de 108 $ l’année précédente.

L’adjointe gouvernementale du ministre de la Santé et députée de Bonaventure, Catherine Blouin, estime qu’il s’agit d’une excellente nouvelle. Si on a d'autres périodes d'inflation importante, disons comme on a connu très récemment, au moins, on sera là pour suivre , mentionne-t-elle.

Les patients ont également droit à un remboursement de 21 ¢ du kilomètre pour leur déplacement. Ce montant est toutefois jugé insuffisant par le Conseil pour la protection des malades.

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet. Photo : Radio-Canada

Son président, Paul Brunet, rappelle que les fonctionnaires du réseau de la santé reçoivent pour leur part 59 ¢ du kilomètre. On vous punit en région parce que vous devez aller chercher des soins spécialisés que l'État ne vous offre pas, alors que vous payez les mêmes impôts , martèle-t-il.

M. Brunet exige que les patients reçoivent le même montant que les employés du gouvernement.