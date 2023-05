Un échange culturel pour des jeunes du primaire grâce à un spectacle en innu

Ainsi, 200 élèves ont participé à une activité toute spéciale en assistant à la prestation du musicien, originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, qui chante en Innu.

S'ils ont eu le privilège de se trouver au coeur de cet échange culturel, c'est parce que leur école a mis en place il y a six ans le projet Petapan. Celui-ci vise à soutenir la réussite éducative des autochtones en milieu urbain.

On se retrouve aujourd'hui pour un partage culturel. On est une école qui accueille des jeunes des Premières Nations, donc c'est important pour nous de le partager avec l'ensemble de la communauté , a expliqué la directrice de l’école, Caroline Lachance.

Un projet unique au Canada

Le projet Petapan, unique au Canada, favorise les échanges entre les allochtones et autochtones. Grâce à celui-ci, une trentaine d'élèves issus des Premières Nations vont à l'école des Quatre-Vents, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout.

Ça serait le fun qu'il y en ait un peu partout dans les villes où il y a beaucoup de population autochtone. On veut créer un pont. C'est assez les affaire de ghetto, on veut créer un pont entre les allochtones et les autochtones. C'est ça qui est le but du projet. D'être bien dans une école tout en étant autochtone , a présenté Lilianne Carmen Awashish, membre parent du comité Petapan.

Lilianne Carmen Awashish, parent d'élève, et Mélina Racine, travailleuse sociale, sont parmi les responsables du projet Petapan. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Le projet Petapan permet d'instaurer un sentiment de sécurité culturelle pour les élèves et les parents autochtones. Il crée aussi un sentiment de fierté et favorise l'utilisation des langues maternelles à l'école.

Pour plusieurs élèves, le spectacle de Laurent McKenzie est d'ailleurs l'occasion de tisser des liens.

Ça me fait penser à ma communauté et à ma famille , a partagé une jeune autochtone.

Je trouve ça important qu'on célèbre les différentes nations , a renchéri une élève allochtone.

Un chanteur ravi

L’auteur-compositeur-interprète a beaucoup apprécié l’activité.

On m'a invité pour créer un pont envers les allochtones. Vous savez, il y a ici des élèves autochtones dans cette école. Et moi ça m'a fait plaisir de venir ici pour créer un dialogue pour leur transmettre ce qu'on détient en culture. C'est vraiment important pour moi continuer à promouvoir la langue maternelle innue , a-t-il souligné.

Laurent McKenzie est auteur-compositeur-interprète originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Julien B.-Gauthier

D’ailleurs, Laurent McKenzie a bon espoir que cet événement contribue à faire de cette nouvelle génération des gens plus ouverts à la culture autochtone.

D’après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier