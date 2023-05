Quel impact la fumée des feux de forêt peut-elle avoir sur les enfants?

Il y a beaucoup de preuves médicales. La pollution ambiante, notamment celle des feux de forêt, est liée à une augmentation des troubles respiratoires chez les enfants , explique Mahli Brindamour, pédiatre à l'Hôpital pour enfants Jim-Pattison de Saskatoon.

Cette dernière observe une hausse des crises d'asthme ou de migraines chez les enfants lorsque la pollution ambiante est pire que la normale.

Jaimie Peters, infirmière et éducatrice respiratoire certifiée auprès de l'Association pulmonaire de la Saskatchewan, explique qu'une telle vulnérabilité chez les plus jeunes pourrait venir du fait qu'ils passent, en général, davantage de temps à l'extérieur que les adultes, ce qui les expose à la fumée. Elle note également que les poumons des enfants sont plus petits et, donc, plus sensibles à la pollution.

Malgré leur vulnérabilité, ce ne sont pas seulement les enfants qui sont à risque lorsque des nuages de fumée envahissent nos communautés. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Les enfants ayant déjà des problèmes respiratoires présentent évidemment une plus grande vulnérabilité à la fumée des feux de forêt.

Pour ces derniers, il est primordial d’avoir rapidement accès à leurs médicaments et d’avoir une prescription à jour pour alléger les possibles symptômes de difficultés respiratoires, comme l'explique Éric Lavigne, chercheur à Santé Canada.

Pour l’instant, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan affirme ne pas avoir de données précises quant au nombre d’hospitalisations d’enfants pour des problèmes respiratoires causés par la fumée au cours des derniers jours.

Se protéger de la fumée, peu importe son âge

Malgré leur vulnérabilité, les enfants ne sont pas les seuls qui sont à risque lorsque des nuages de fumée envahissent nos communautés.

Les professionnels de la santé rappellent que tout le monde doit se protéger de la pollution ambiante. Il s'agit notamment des femmes enceintes, des personnes âgées et des personnes ayant des maladies cardiaques ou respiratoires, mais aussi du reste de la population.

Des difficultés à respirer et l’irritation des voies nasales sont des exemples de symptômes liés à la fumée et à la mauvaise qualité de l’air.

Pour s'en prémunir, Jaimie Peters recommande de bien fermer les portes et les fenêtres, de favoriser les activités intérieures et de suivre l’évolution des alertes sur la qualité de l’air.