Une Palme d’or d’honneur surprise pour Harrison Ford à Cannes

L’acteur américain Harrison Ford a reçu jeudi soir une Palme d'or d'honneur à Cannes, avant la projection en avant-première d’Indiana Jones et le cadran de la destinée.

Je suis profondément touché par cette distinction , a réagi l'acteur américain de 80 ans, visiblement très ému, après avoir reçu la récompense des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival.

En annonçant que le cinquième volet des aventures du célèbre archéologue serait montré sur la Croisette, l’équipe d’organisation du festival avait indiqué qu'un hommage exceptionnel serait rendu à Harrison Ford, sans plus de détails.

Figure du cinéma hollywoodien, il a incarné un large éventail de personnages, de Han Solo dans la saga Star Wars à Rick Deckard dans Blade Runner, en passant par l'aventurier au chapeau et au fouet qu'il joue depuis 1981. Le cinquième volet de la saga Indiana Jones prendra l’affiche le 30 juin au Canada.

Une première bande-annonce pour le nouveau film de Scorsese

Autre film très attendu à Cannes cette année, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese s’est dévoilé jeudi dans une première bande-annonce dont l’intensité monte en crescendo.

Killers of the Flower Moon, basé sur des faits réels et inspiré d’un livre du journaliste américain David Grann, retrace les meurtres en série dont ont été victimes les membres de la tribu amérindienne d’Osage dans l’Oklahoma des années 1920. Une période connue aujourd’hui sous le nom de règne de la terreur .

On peut y voir Leonardo DiCaprio dans le rôle d’Ernest Burkhart, un Texan qui marie une Osage de sang pur (Lily Gladstone), ainsi que Robert De Niro dans le rôle de William Hale, suspect dans la plupart des meurtres. Le film met aussi en vedette Brendan Fraser et Jesse Plemons.

Killers of the Flower Moon sera présenté en première mondiale samedi à Cannes. Il prendra l’affiche le 20 octobre aux États-Unis et sera ensuite offert sur Apple TV+.

Rosalie, un film sur l’affranchissement d’une femme à barbe

Un autre film inspiré d’une histoire vraie a fait ses débuts à Cannes jeudi, présenté dans la section Un certain regard. Il s’agit de Rosalie, de la réalisatrice et scénariste française Stéphanie Di Giusto.

Situé dans la France rurale de la fin du 19e siècle, le long métrage est inspiré de la vie d’une des premières femmes à barbe connues de France, Clémentine Delait, ici transposée dans le rôle de Rosalie, incarnée par Nadia Tereszkiewicz.

Rosalie s’est toujours efforcée de se raser, de peur d’être rejetée, jusqu’au jour où Abel, un tenancier de café criblé de dettes, l’épouse pour avoir sa dote sans savoir son secret.

Quand j'ai croisé le destin de Clémentine, je l'ai trouvée extrêmement gracieuse, avec ce visage très féminin. En réalité, sa barbe m'a complètement fascinée , a raconté Stéphanie Di Giusto à l'AFP. J'ai commencé à rêver de sa vie et je lui ai inventé un destin romanesque à la conquête d'elle-même.

Le film met également en vedette Romy Schneider, Benoît Magimel, Juliette Armanet, Benjamin Biolay et sa fille Anne Biolay. Il s’agit du deuxième film de Stéphanie Di Giusto à être présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard, après La danseuse en 2016.

Pedro Almodovar prépare son prochain long métrage

Après avoir présenté mercredi le court métrage Strange Way of Life, un western queer avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, il semble que le réalisateur espagnol Pedro Almodovar pense déjà à son prochain film, un long métrage qu'il tournera pour une première fois aux États-Unis.

Oui, nous voulons faire quelque chose aux États-Unis. Nous sommes impatients, mais ce n'est pas encore défini , a déclaré Esther Garcia, productrice de la société du cinéaste, El Deseo, en marge d'un panel sur le cinéma espagnol au Marché du film jeudi.

Avant de tourner Strange Way of Life, Pedro Almodovar avait commencé l'adaptation du livre de nouvelles Manuel à l'usage des femmes de ménage, de Lucia Berlin, avec l'actrice Cate Blanchett, mais le projet ne s'est pas concrétisé.