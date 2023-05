Politique 713 : une ministre conservatrice veut que la communauté LGBTQ+ soit consultée

Au Nouveau-Brusnwick, une ministre du gouvernement de Blaine Higgs affirme que la province n'a pas suffisamment consulté les gais, les lesbiennes, les trans et les autres membres de la communauté LGBTQ+ en lien avec une révision d’une importante politique scolaire.

La ministre Arlene Dunn dit qu’elle est en mesure de défendre le fait qu’il y ait une révision de la politique 713. Toutefois, elle craint que les membres de la communauté LGBTQ+ ne soient pas entendus au sein du gouvernement progressiste-conservateur.

Il ne me semble pas qu'il y ait eu suffisamment de consultations, et je dirais que c'est au sein de la communauté, la communauté marginalisée elle-même, ainsi qu’avec les parents et les éducateurs , a-t-elle déclaré dans un entretien.

« Je ne suis pas à l’aise de dire qu'il y a eu suffisamment de consultations. Je ne pense pas qu'il y en ait eu et je pense qu'il est important de s'assurer que toutes ces voix sont entendues avant de prendre des décisions. » — Une citation de Arlene Dunn, ministre des Affaires autochtones du N.-B.

La politique 713 établit des exigences minimales pour que les écoles créent un espace sûr et inclusif pour les élèves peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Elle permet entre autres aux élèves d'adopter un nouveau nom et de nouveaux pronoms (comme il, elle ou iel) en classe sans que l'école n’avise leurs parents.

Le premier ministre Blaine Higgs a confirmé que cet élément de la politique est à l’étude. Il a par ailleurs clairement exprimé sa position sur la question cette semaine, en affirmant que les parents devraient être informés si leur enfant utilise un autre prénom ou un autre pronom.

Arlene Dunn a déclaré qu'elle travaillerait de l'intérieur pour s'assurer que la communauté LGBTQ+ soit consultée dans le cadre de cette révision.

La ministre répète qu’elle ne s’oppose pas à une révision, car plusieurs députés élus pour la première fois lors des élections de 2020 ne sont pas familiers avec le processus qui a mené à l’élaboration de cette politique.

Nous devons aux nouveaux membres du caucus de s’assurer que nous comprenons clairement quel a été le processus, de quoi ont eu l’air les consultations et comment nous en sommes arrivés là , dit la députée de Saint John Harbour, qui en est à son premier mandat.

Environ 350 personnes, dont de nombreux étudiants, ont manifesté lundi contre la révision de la politique 713 à Saint-Jean, dans la circonscription d'Arlene Dunn. Photo : Radio-Canada / Mia Urquhart / CBC

Cette semaine, le ministre de l'Éducation Bill Hogan a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'examen et les modifications de la politique – qu'ils qualifient de mineurs – soient effectués en l’espace de deux semaines.

Arlene Dunn n'a pas dit si c'était trop rapide, mais elle a déclaré que le gouvernement devait entendre les gens qui vivent cela tous les jours avant de prendre une décision.

Blaine Higgs muet

Jeudi, après plusieurs jours de controverse sur cette question, le premier ministre Blaine Higgs a refusé de s’adresser aux médias.

Au cours de la dernière semaine, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a remis en question la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Jeudi, il s'est fait plus discret à l'Assemblée législative. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Peut-être que c’est parce qu’ils ont déjà dit des choses qui ont endommagé les étudiants de cette province, donc peut-être qu’il veut arrêter de causer de la peine en disant une autre chose , croit la cheffe libérale Susan Holt.

C’est un effort du premier ministre d’assurer qu’il peut maintenir un visage de solidarité entre tous les membres du caucus , ajoute le chef du Parti vert David Coon.

La ministre Arlene Dunn concède que tout n’est pas rose au sein du caucus. Il s’agit toutefois d’une bonne chose, selon elle, puisqu’il faut que les enjeux importants fassent l’objet de débats.

Avec des informations d’Alix Villeneuve et de Jacques Poitras