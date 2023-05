Crise des surdoses : près de 7 morts par jour en Colombie-Britannique

Ce nombre est 17 % de fois plus important que celui du mois d'avril 2022.

Quelques mois après le début du tout premier projet pilote dans le pays, qui autorise la possession de petites quantités de drogues dans la province, la coroner en chef, Lisa Lapointe, tient cependant à être claire : la décriminalisation n’est pas responsable de l’accentuation de la crise.

Ce qui est en cause, selon elle, c’est le marché noir et le manque d’accès à des drogues sécuritaires.

« Les gens meurent à cause de drogues non prescrites et de fentanyl non pharmaceutique qui les empoisonnent. » — Une citation de Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique

Au début du mois de mai, à Vancouver, un ancien consommateur de drogues a ouvert un magasin mobile de drogues testées, pour dénoncer le manque d'accès à des drogues sécuritaires. La police l'a arrêté le lendemain. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Le premier ministre, David Eby, assure que son gouvernement fait tout pour enrayer la crise, notamment à travers son programme d’approvisionnement sûr d'opioïdes.

D’après le Service des coroners, le fentanyl est présent dans environ 8 morts sur 10, et il est combiné à d’autres substances. La cocaïne, les méthamphétamines et les benzodiazépines sont souvent présentes.

Questionnée sur la présence de xylazine dans les drogues analysées, Lisa Lapointe indique que, pour l’instant, l’incidence de cet analgésique utilisé en médecine vétérinaire - et non approuvé pour l’humain - est bien plus faible qu'aux États-Unis.

Après avoir connu le pire record de morts par surdoses en 2022, avec 2314 décès, le Service des coroners de la province indique que 814 personnes ont perdu la vie au cours des quatre premiers mois de 2023.

Le nord de la Colombie-Britannique et la région du Grand Vancouver affichent les plus hauts taux de décès par habitant.

Dans la majeure partie des cas, il s'agit de personnes âgées de 30 à 59 ans, des hommes dans les trois quarts des cas, comme l'indique le Service des coroners.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en avril 2016, au moins 12 046 personnes sont mortes des suites d’une surdose en Colombie-Britannique.

À l’échelle du pays, le Yukon et la Colombie-Britannique sont les régions qui ont le plus haut taux de morts par surdose, d’après le gouvernement fédéral.