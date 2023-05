Le Grand Prix de Trois-Rivières présentera un seul weekend de courses

Devant cet imprévu, le directeur de l’événement Dominic Fugère a décidé de consolider ses activités les 4, 5 et 6 août prochain. À 10 semaines de l’événement, on n’avait pas le luxe de trouver une autre série pour remplacer le rallycross , a-t-il constaté.

On a fait un weekend l’année passée avec des catégories locales et des pilotes d’ici et malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté. Ça n'a surtout pas eu l’impact qu’on veut avoir. Si on demande à nos bénévoles et nos fournisseurs de venir nous aider et de travailler, on a besoin que ça vaille la peine , a-t-il constaté.

Il ne fait pas une croix sur le deuxième weekend de course. Il tentera de nouvelles approches en vue de l’édition 2024.

Le Club jockey du Québec surpris

Lorsque joint au téléphone, le président du Club jockey du Québec ignorait que le GP3R annulait ses activités pour la deuxième fin de semaine de l’événement. On est content, mais déçu qu’on l’apprenne par vous , réagit, avec surprise, Claude Lévesque.

On s’est parlé hier et il (Dominic Fugère) ne m’a rien mentionné , explique-t-il, étonné.

Un litige oppose le Club jockey du Québec, propriétaire de l’Hippodrome de Trois-Rivières et le GP3R au sujet de l’utilisation des terrains servant aux courses de chevaux.

Le premier prétend que les terrains sont prêtés pour 5 jours consécutifs et non répartis sur deux fins de semaine. L’hippodrome pourrait donc possiblement ajouter un dimanche de courses à sa programmation.

Appel à tous pour les feux d’artifice

La Ville ayant coupé sa subvention pour la présentation du traditionnel feu d’artifice du grand prix, l’organisation cherche à rallier les gens d’affaires pour maintenir la tradition. D’ici six semaines, Dominic Fugère espère trouver six partenaires financiers qui accepteront de contribuer pour 15 000 $ chacun afin de remplacer le financement municipal perdu.

Ça va être le feu d’artifice le plus écoresponsable au Canada , précise-t-il. 35 % des bombes qui seront lancées sont sans perchlorate de potassium, ne des composantes qui est pointée du doigt pour les émissions polluantes , dit-il.