Politique 713 et droits LGBTQ+ : vérification des faits sur 4 affirmations de Higgs

Mardi, devant des journalistes, le premier ministre a tenu des propos jugés « alarmants » par la communauté LGBTQ+. Voici plus d'information pour mieux comprendre quatre de ces déclarations.

La politique 713 au N.-B. Entrée en vigueur en août 2020, la politique 713  (Nouvelle fenêtre) établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+ . Cette politique assure notamment aux élèves le droit d'utiliser le pronom de leur choix, comme il, elle ou iel (pour les personnes non binaires) et la présence d'une salle de bain non genrée dans toutes les écoles. Elle fait aussi en sorte que les parents ne soient pas automatiquement informés si leur enfant utilise un prénom ou un pronom qui reflète son identité de genre.

1. La politique 713 cache des choses aux parents et brime le droit des parents d’être informés du changement de nom de leur enfant

La politique permet à un enfant de moins de 16 ans de changer de nom, de sexe, etc., et les parents n'en ont aucune connaissance. En fait, c'est caché aux parents , a déclaré le premier ministre Blaine Higgs, mardi.

En réalité, un enfant de moins de 16 ans qui veut officiellement changer de nom au Nouveau-Brunswick doit avoir l’autorisation de ses parents. Cette règle n’a jamais changé.

La politique 713 précise que si le jeune préfère utiliser de manière informelle un autre prénom ou pronom à l’école, l’école doit avoir l’accord de l’élève pour le dire à sa famille.

Manifestation de soutien à la politique 713, le 13 mai devant l'édifice de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

L’ancienne enseignante Gail Costello, qui est codirectrice de Pride in Education (Fierté en éducation), un groupe formé en 2008 par des enseignants désirant combattre l’homophobie, dit avoir enseigné à de nombreux jeunes qui auraient été en danger, et possiblement mis dehors par leurs parents, si ces derniers avaient su qu’ils étaient gais ou trans.

Gail Costello, qui a travaillé pendant 30 ans dans une école secondaire, rappelle que les professeurs n’ont jamais eu à informer les parents que leur enfant utilisait un autre prénom à l’école. La politique 713 n’est donc pas venue en 2020 priver les parents de quoi que ce soit.

2. Blaine Higgs dit que l'abus et le manque d'ouverture des parents « existe possiblement » et que « c'est peut-être une réalité » que dévoiler l'identité des enfants est dangereux, car certains parents sont homophobes

C'est peut-être une réalité, et je ne dis pas que je suis en faveur de cette réalité ou non , a déclaré Blaine Higgs, mardi, en référence à la possibilité que des parents soient homophobes.

L’abus des enfants LGBTQ+ par certains parents est effectivement une réalité qui a d’importantes ramifications.

La violence familiale et le rejet sont associés avec des conséquences physiques et mentales sérieuses pour ces jeunes, incluant le trouble de stress post-traumatique, un risque élevé de suicide, de l’anxiété, de la dépression et de l’abus de substances , explique le Dr Alex Abramovich, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, un hôpital psychiatrique à Toronto.

D’après le Dr Abramovich, jusqu’à 40 % des personnes sans-abri en Amérique du Nord sont des jeunes LGBTQ+ . Il affirme que la majorité de ceux-ci se sont retrouvés à la rue à cause d’un environnement abusif et homophobe à la maison.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un nombre important de personnes sans-abri ont connu l'itinérance après avoir été rejeté par leur famille en raison de leur orientation sexuelle, selon le Dr Alex Abramovitch. Photo : Reuters / Cathal McNaughton

L’enseignante à la retraite Gail Costello mentionne avoir eu des élèves gais ou trans qui dormaient sur des bancs de parc parce que leurs parents les avaient jetés dehors.

J’ai eu un étudiant qui était très, très inquiet d’être battu ou jeté à la rue , se souvient-elle. Il gardait un sac prêt, avec un peu d’argent dedans, et le numéro de téléphone des parents d’un ami .

Une personne qui manifeste lundi à Saint-Jean tient un grand écriteau sur lequel est écrit « La politique 713 sauve des vies ». Photo : CBC / Lars Schwarz

Depuis plusieurs années, le suicide est la deuxième plus importante cause de décès  (Nouvelle fenêtre) chez les Canadiens âgés de 10 ans à 24 ans (après les accidents), selon Statistique Canada.

Les jeunes LGBTQ+ sont trois fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide et les jeunes trans sont six fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide, selon les recherches menées par le journal scientifique JAMA Pediatrics. Ces chiffres sont encore plus élevés dans une étude plus récente, menée par le Journal de l'Association médicale canadienne.

3. L’heure du conte drag est une raison pour réviser la politique 713

Blaine Higgs dit que les enfants de la maternelle et de l’école primaire ne devraient pas assister à une heure du conte où une histoire pour enfants est lue par une drag queen. Le premier ministre pose la question : essaie-t-on d’enseigner la tolérance et l’acceptation, ou essaie-t-on de faire de la promotion?

La politique 713 adoptée en 2020 ne mentionne pas l’heure du conte drag.

La politique 713 n’a pas comme objectif de faire la promotion de l’homosexualité.

Une drag queen anime l'heure du conte dans une garderie. (Photo d'archives) Photo : Shari Okeke/CBC

La politique ne change rien à ce qui est enseigné aux enfants, et n’a rien à voir avec les cours d’éducation sexuelle à l’école.

Elle établit des exigences minimales pour mettre les jeunes LGBTQ+ à l’abri de la discrimination et propose aux administrateurs d’école un mode d’emploi pour que leurs milieux scolaires soient sécuritaires pour tous.

Par ailleurs, des recherches approfondies ont prouvé que d’être informé de l’existence de l’homosexualité ou d’apprendre l’histoire LGBTQ+ ne rend pas les gens homosexuels.

4. Blaine Higgs ne « peut pas commenter » la théorie qui affirme qu'il y a des litières pour chats pour les élèves dans les écoles

Depuis quelques années, une légende urbaine circule voulant que des écoles en Amérique du Nord aient installé des litières dans leurs toilettes pour accommoder des élèves qui s’identifient comme étant des chats . Cette fausse rumeur a même touché une école à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ces objets ne sont pas dans les toilettes des écoles, au Nouveau-Brunswick. Photo : getty images/istockphoto / Lree

Selon le défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, le gouvernement Higgs a décidé de lancer une révision de la politique 713 après avoir reçu seulement trois courriels dans les 30 mois depuis la mise en place de la politique.

Un de ces trois courriels évoquait cette légende urbaine.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé qu’il ne pense pas que la légende soit vraie, mais n’a pas voulu dire qu’elle était fausse.

L’histoire des litières pour chats dans les écoles est en fait un canular.