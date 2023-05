Si elle était bien nantie, la formation qui a baissé pavillon en six rencontres n’était pas parfaite. Aucune équipe ne l’est jamais vraiment non plus. L’Avalanche, l’année dernière, ne comptait pas sur un gardien de premier plan et a tout de même réussi à mettre la main sur le trophée tant convoité.

Les Oilers avaient une équipe suffisamment talentueuse pour devenir les nouveaux champions. Si tous avaient joué comme ils l’ont fait dans la dernière ligne droite de la saison, on ne parlerait pas aujourd’hui de la saison de l'équipe au passé.

Jeu défensif

Le jeu défensif a été une des principales lacunes des Oilers durant les séries. Dans les 15 derniers matchs de la saison, l’équipe a accordé en moyenne 29,5 tirs au but par rencontre.

Durant les 12 matchs des séries, cette moyenne est montée à 31,5.

Non seulement on a accordé plus de tirs par match, mais la couverture des défenseurs dans leur zone n’a pas été aussi efficace. Trop souvent on a laissé les joueurs des Kings et des Golden Knights manœuvrer à leur guise au tour du filet de Stuart Skinner.

Cody Ceci et Darnell Nurse ont connu des séries éliminatoires difficiles. Souvent utilisés face aux meilleurs trios adverses, ils n’ont pas réussi à être aussi bons que durant la saison.

Darnell Nurse fait partie des joueurs qui n'ont pas été aussi bons en séries que lors de la saison. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Vincent Desharnais a connu des ratés dans quelques matchs. C’est normal qu’un joueur qui en est à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) commette certaines erreurs, mais il avait été si bon en saison que ses erreurs sont survenues un peu comme une surprise.

Philip Broberg a été peu utilisé, mais on a pu constater qu’il n’était pas encore prêt pour un rôle à plein temps dans la LNH .

Les gardiens de but et leur utilisation

Stuart Skinner a amorcé les séries éliminatoires avec le titre de gardien numéro un, un titre qu’il avait ravi à JackCampbell depuis plusieurs mois.

À ses 15 derniers matchs, il avait présenté une fiche de 13-1-1, avec un pourcentage d’efficacité de ,919 et une moyenne de 2,46.

En séries, ses statistiques ont chuté, avec une efficacité de ,883 et une moyenne de 3,68.

Jack Campbell (à gauche) et Stuart Skinner (à droite), les deux gardiens de but des Oilers cette saison. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Même s’il a été très solide en saison et qu’il a connu beaucoup de succès, le gardien de 24 ans n’avait jamais eu plus de six départs consécutifs.

C’était peut-être beaucoup lui demander de jouer tous les matchs des Oilers durant les séries, mais l’entraîneur-chef Jay Woodcroft semblait avoir pris la décision qu’il allait vivre ou mourir avec son jeune gardien de but.

S’il n’a pas hésité à le retirer lors de sorties plus difficiles (4 fois en 12 rencontres), il s’est entêté à le remettre devant le filet pour les matchs suivants, malgré d’excellentes performances en relève de Jack Campbell.

Bien qu’il ait connu une bonne saison, Stuart Skinner ne fait pas partie de l’élite des gardiens de la LNH . Les Oilers auraient eu intérêt à utiliser un système à deux gardiens de but, comme ils l’ont fait durant la majorité de la saison.

Manque d’appui en attaque

Beaucoup de gens pensent encore que les Oilers ne sont l’équipe que de deux attaquants. Ce n’est plus vrai. Au cours de la saison, 13 joueurs différents ont inscrit au moins 10 buts, un sommet dans la LNH, à égalité avec le Kraken de Seattle.

Quatre des attaquants des Oilers ont terminé parmi les 25 meilleurs marqueurs de la LNH (Connor McDavid, 1er, Leon Draisaitl 2e, Ryan Nugent-Hopkins 9e et Zach Hyman 24e).

Il ne faut pas oublier non plus Evander Kane qui a raté la moitié de la saison en raison de blessures. En 41 matchs, il a inscrit 16 buts soit 15 à forces égales et un en infériorité numérique.

Le bon travail de ces joueurs durant la saison ne s’est pas répété en série et l’équipe est redevenue, pour la majorité des rencontres éliminatoires, l’équipe de deux attaquants.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont connu d'excellentes séries éliminatoires. Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

McDavid et Draisaitl ont marqué 21 des 44 buts de l’équipe (47,7%). Kane et Hyman ont inscrit seulement trois buts chacun, alors que Nugent-Hopkins a été limité à un seul filet.

Liste des tâches à faire cet été

NÉGOCIATIONS DE CONTRAT

La liste de tâches du directeur général Ken Holland est moins longue et moins difficile que celles des dernières années.

En tête de liste, il faut s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat avec Evan Bouchard. Le défenseur de 23 ans a été phénoménal en séries éliminatoires avec 17 points en 12 rencontres.

Evan Bouchard pourrait devenir joueur autonome avec restriction cet été. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Son premier contrat professionnel vient à terme cet été et il pourrait devenir joueur autonome avec restriction. Cela signifie qu’il pourrait accepter une offre d’une autre équipe, mais que les Oilers auraient toujours l’option d’égaler l’offre, pour conserver ses services.

Bouchard recevra une importante augmentation de salaire, son plus récent contrat lui rapportait 863 333 $ par saison.

Ken Holland devra ensuite s’entendre avec Ryan McLeod. L’attaquant avait accepté, l’an passé, de signer un contrat d’une saison afin d’accommoder les Oilers aux prises avec un important défi dans la gestion de leur plafond salarial.

Le joueur de centre de 23 ans avait accepté un contrat de 798 000 $. Il recevra, lui aussi, une augmentation de salaire, mais pas aussi importante que celle de Bouchard.

Le directeur général devra décider s’il offre de nouveaux contrats à certains de ses joueurs de soutien. Derek Ryan, Mattias Janmark, Devin Shore et Nick Bjugstad pourraient tous devenir joueurs autonomes sans compensation, alors que Klim Kostin pourrait devenir autonome avec compensation.

Si Holland décide de ne pas offrir de nouveaux contrats à ces joueurs, il devra trouver d’autres joueurs de soutien pour les troisième et quatrième trios de l’équipe.

UN AILIER DROIT POUR LE TOP 6

Afin d’encore améliorer son équipe, Ken Holland devra aussi apporter quelques modifications à la formation.

Kailer Yamamoto n'a pas répondu aux attentes cette saison. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Il faut d’abord trouver un ailier droit pour jouer au sein d’un des deux premiers trios. Kailer Yamamoto a failli à la tâche cette saison, se contentant de 10 buts et 15 aides en 58 rencontres.

La solution se trouve peut-être à l’interne. Des joueurs comme Dylan Holloway et Raphaël Lavoie cognent à la porte de la LNH et tenteront d’obtenir un poste à temps plein avec les Oilers.

Holloway a passé la majorité de la saison avec les Oilers, mais a rarement été placé dans une situation où il pouvait mettre en évidence son talent offensif. En 51 parties, il a marqué trois buts et ajouté six aides. Dans la Ligue américaine, il a inscrit 10 points, dont 7 buts en 12 parties.

Raphael Lavoie a connu un début de saison difficile, il n’a inscrit que 9 points au cours de 20 premiers matchs. Il a ensuite cumulé 36 points dans les 41 rencontres suivantes, pour terminer la saison avec 25 buts et 20 aides en 61 parties.

Le contrat de 3,1M de Yamamoto est encore valide pour une saison, Ken Holland tentera probablement de l’échanger à une autre équipe, ce qui pourrait libérer un peu de place sur la masse salariale de l’équipe.

UN 7e DÉFENSEUR

Le DG des Oilers voudra aussi sans doute trouver un vétéran pour jouer le rôle de septième défenseur avec l’équipe. Ryan Murray ne sera vraisemblablement pas de retour et Philip Broberg devrait passer la majeure partie de la saison dans la Ligue américaine afin de parfaire son jeu.

Ce défenseur devra être en mesure de jouer au moins une quarantaine de parties parce que Jay Woodcroft aime bien utiliser à l’occasion une formation composée de 11 attaquants et 7 défenseurs, plutôt que le traditionnel 12-6.

La prochaine étape pour Ken Holland et ses adjoints sera le repêchage. Les Oilers n’ont pas de choix de premier tour, car ils l’ont envoyé aux Predators dans l’échange qui a amené Mattias Ekholm à Edmonton.

Leur choix de troisième tour appartient maintenant aux Coyotes qui l’ont acquis en retour de Nick Bjugstad.

Le choix de quatrième tour appartient quant à lui aux Flyers, résultat de la transaction qui avait amené Derick Brassard à Edmonton l’an passé.

S’ils ne font pas d’autres échanges impliquant des choix, les Oilers parleront au deuxième tour (56e), au cinquième tour (152e) et au sixième tout (184e).