Un troisième autobus entièrement électrique arrive à Québec

C'est ce qu'a annoncé la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui a visité le centre Métrobus du RTC , jeudi.

Celui-ci a été récemment aménagé pour exploiter ces trois autobus électriques, dont deux font déjà partie du parc de véhicules du RTC.

Des tests sans passager ont déjà commencé et vont se poursuivre. Ce projet pilote fait partie du plan d'électrification du RTC .

Pour le moment, l’autonomie des véhicules oscille entre 300 et 350 km. Il faudra attendre un peu plus avant de déterminer l’autonomie des autobus selon les saisons.

Geneviève Guilbault, ministre des Transports Photo : Radio-Canada

Le RTC a commandé 113 autobus au total, dont le financement provient en partie du gouvernement du Québec. Le début de la livraison est prévu pour 2026.

Rappelons qu'en mai 2022, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 53,4 millions de dollars au RTC , qui comprend 24,44 millions de dollars pour l’acquisition de l’immeuble requis pour réaliser le centre d’exploitation Newton et 29 millions de dollars pour la réalisation de travaux préparatoires, dont le projet d’essai en électrification , explique le ministère des Transports dans son communiqué.

Présentement, le RTC possède 622 autobus : 316 au diésel et 306 hybrides.

Nouveau centre d'exploitation

Un centre d'exploitation pour accueillir ces nouveaux autobus entièrement électriques représentera la pierre angulaire de cette transformation du parc de véhicules du RTC .

On est déjà en train de faire avancer le projet, affirme Geneviève Guilbault. Le dossier d'affaires est en élaboration actuellement. On va le recevoir au Ministère quand le RTC va terminer son travail. Une fois qu'il aura passé au conseil des ministres, on va être en mesure de dévoiler publiquement l'ensemble du projet, l'échéancier, les coûts, tout ça.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux