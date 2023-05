La première école francophone publique d’Edmonton a 25 ans

Éric Cloutier, un enseignant en 6e année, affirme que le nombre d'élèves à l'École Gabrielle-Roy ne cesse d'augmenter. La communauté francophone grandie toujours, depuis que je suis ici on a toujours plus d'élèves à notre école qu'on en avait l'année précédente , souligne-t-il.

Ayant presque atteint sa capacité d'accueil, l'école primaire avait été scindée, en 2016, pour créer l'École Michaëlle-Jean afin d'accueillir les jeunes de la 7e à la 12e année.

L'École Gabrielle-Roy compte maintenant plus de 300 élèves et sa sœur, l'École Michaëlle-Jean, accueille plus de 200 élèves.

« Ce qui nous rassemble c'est qu'on parle français. [Certains] ont des religions différentes, [certains] n'en ont pas. [D'autres] ont une culture différente, mais au départ on parle tous français et c'est ça qu'on partage et c'est ça qu'on vit tous ensembles. » — Une citation de Éric Cloutier, enseignant à l'École Gabrielle-Roy

Reconnaître la présence francophone

Si le coeur est à la célébration, l'école a tout de même rencontré de nombreux défis en 25 ans.

Jean-Daniel Tremblay a travaillé à l'École Gabrielle-Roy pendant une quinzaine d'années, dont certaines à titre de directeur. Le premier défi, ça a été pour les parents de la première heure de convaincre le Conseil scolaire qu'il y avait de la place pour une éducation publique francophone à Edmonton , explique-t-il. Ça a été le plus gros défi.

Selon lui, l'effort a valu la peine. J'ai engagé des anciens des élèves lorsque j'étais à la direction, alors ça fait chaud au cœur [...] et c'est réconfortant. Ça veut dire que ce qu'on fait est important et que ça fonctionne bien parce que ces jeunes-là viennent se réinvestir dans notre commission scolaire, dans nos écoles , dit-il.

Pourtant, Jean-Denis Tremblay affirme que le combat n'est pas terminé. C'est une bataille qu'on continue. On continue comme francophone, comme parent, comme enseignant, comme direction d'école et comme conseiller scolaire [...] ce n'est jamais fini , ajoute-t-il.

« On a le droit à l'éducation francophone. On a le droit à l'éducation francophone, catholique et publique, et il faut s'impliquer pour s'assurer qu'on va arriver à avoir un jour des édifices équivalents, puisque nos nombres vont continuer à grandir. » — Une citation de Jean-Daniel Tremblay, ancien directeur de l'école Gabrielle-Roy

Cette année, le gouvernement provincial a annoncé le financement de deux nouveaux bâtiments, un pour l'école Gabrielle-Roy et l'autre pour sa soeur, l'école Michaëlle-Jean, mais aucun échéancier n'est fixé pour leur construction.