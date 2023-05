Les funérailles n’étaient pas ouvertes au grand public, mais elles étaient diffusées sur les médias sociaux. Quelques dizaines de personnes se sont d’ailleurs rassemblées à la salle communautaire de Bourget, la municipalité où le drame a eu lieu.

Des gens se sont massés le long du cortège funéraire qui partait de Clarence-Rockland en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

La journée a commencé par un imposant cortège qui est parti de la municipalité de Clarence-Rockland, pour aboutir au Centre Canadian Tire. Différents corps policiers faisaient partie du cortège, notamment la PPO et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Des curieux étaient massés le long de leur chemin.

Je pense beaucoup à la famille. Une des personnes qui travaillent avec mon mari connaissait les trois policiers qui ont été affectés [...] C'est vraiment difficile à comprendre , a confié une femme rencontrée par Radio-Canada.

Pour revoir les moments forts de cette cérémonie, consultée notre couverture en direct.

Une cérémonie entre tristesse et reconnaissance

La cérémonie a commencé par une minute de silence. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, faisait partie des dignitaires qui ont pris la parole. Il a tenu à remercier tous les policiers pour leur dévouement.

Eric a fait le sacrifice ultime pour nous et nous lui en serons éternellement reconnaissants , a-t-il ajouté.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, aux funérailles du sergent Eric Mueller Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le sergent Mueller a également eu droit à un vibrant hommage de son beau-frère, Chris Wood, ainsi que du solliciteur général, Michael Kerzner et du commissaire de la PPO , Thomas Carrique.

De son côté, la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Elizabeth Dowdeswell, a également prononcé quelques mots.

Courage, résilience et service sont parmi les valeurs que nous chérissons le plus dans notre société [...] aujourd'hui, elles ont un visage et un nom, celui d'Eric Mueller , a-t-elle déclaré d’emblée.

La cérémonie était fermée au grand public, mais elle était diffusée sur les médias sociaux. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il est impensable que cela puisse s'être produit cinq fois en si peu de temps , a-t-elle ajouté, en faisant référence aux cinq policiers ontariens morts en service depuis 2022. À travers le pays, ce sont neuf agents au total qui ont été tués pendant cette même période.

La cérémonie s’est conclue au son de la cornemuse et les policiers présents ont formé une haie d’honneur en guise de dernier adieu.

Un autre policier toujours hospitalisé

Par ailleurs, la PPO a donné plus de détails sur l’état de santé de l’autre policier qui a été blessé gravement. L’homme demeure hospitalisé.

Rappelons qu’il a subi des blessures par balle, alors qu’il répondait à un signalement pour des coups de feu dans une résidence de la rue Laval, à Bourget. Il était accompagné du sergent Mueller et d’un autre agent. Ce dernier a obtenu son congé de l’hôpital le jour même.

Le suspect Alain Bellefeuille a comparu brièvement jeudi après-midi, au palais de justice de L’Orignal. Il fait face à une accusation de meurtre au premier degré et à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre.