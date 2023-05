Des députés conservateurs n’ont pas été tendres à l’endroit de l’homme d'affaires en comité parlementaire. Les élus de l’opposition officielle ont demandé à M. Barton pourquoi il avait participé à une rencontre de travail à propos de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) le 23 juin 2020, pendant qu’il occupait le poste d’ambassadeur du Canada en Chine.

Des documents obtenus par le comité et consultés par Radio-Canada montrent que l’appel du 23 juin 2020 a été organisé de concert avec le cabinet-conseil McKinsey, dirigée par M. Barton de 2009 à 2018. Nous avons facilité deux rencontres de travail avec de grands penseurs de l’infrastructure canadienne afin de recueillir des réflexions sur le mandat de la BIC , peut-on lire dans une correspondance de la firme américaine, datée du 2 juillet 2020, dans laquelle Dominic Barton est nommé.

Un courriel daté du 17 juin montre qu’un associé de McKinsey, Zak Cutler, était au courant des disponibilités de Dominic Barton. L’horaire de Dom est plutôt serré , peut-on lire. Un peu plus loin, l’associé demande si le nombre de participants à la rencontre peut être limité. C’est un peu délicat, nous ne voulons pas offenser quiconque, mais nous voulons nous assurer que Dom puisse parler librement , peut-on lire dans son message envoyé à un employé de la BIC .

Les conservateurs ont demandé pourquoi McKinsey était au courant de l’emploi du temps de Dominic Barton, alors que ce dernier avait assuré avoir coupé tous les liens avec son ancienne firme pendant son mandat d’ambassadeur du Canada en Chine, de 2019 à 2021.

Dominic Barton lors d'un point de presse après avoir discuté avec le Canadien Michael Spavor, alors détenu à Dandong en Chine. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Ng Han Guan

Dominic Barton assure y avoir été invité par le président de la BIC à l’époque, Michael Sabia. J’ai donné mon point de vue et du contexte sur les orientations de la banque. Je n’ai évidemment pas été indemnisé pour cette rencontre , a-t-il expliqué d’entrée de jeu. Il témoignait devant le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, qui se penche sur le rôle de la société McKinsey dans la création de la BIC .

Les gens de McKinsey connaissent votre agenda, connaissent les moments où vous êtes disponible. Il ne faut pas nous prendre pour des valises , a lancé le député conservateur Pierre Paul-Hus.

McKinsey ne gère pas du tout mon agenda , a rétorqué Dominic Barton. La demande est venue de Michael Sabia, a-t-il expliqué. Je ne voyais pas ça comme un événement de McKinsey.

Le député conservateur Garnett Genuis a accusé Dominic Barton de ne pas dire la vérité au comité et d’avoir été hautement négligent .

Depuis leur arrivée au pouvoir, en 2015, les libéraux ont octroyé plus de 100 millions de dollars pour recevoir les services du cabinet-conseil McKinsey, soit plus de 40 fois ce que le gouvernement conservateur précédent avait dépensé. Photo : Reuters / Arnd Wiegmann

Je n'ai aucune idée de la façon dont McKinsey était impliquée , a expliqué Dominic Barton.

Lors d’une précédente comparution en comité parlementaire, le 1er février dernier, Dominic Barton avait assuré s’être récusé des activités de McKinsey et des décisions de la fonction publique fédérale touchant la firme.

Il y avait des règles très strictes et des protocoles mis en place. Essentiellement, c’était "excommunicado" , avait-il expliqué.

Les liens entre McKinsey et la Banque de l’infrastructure

Dominic Barton a été interrogé sur les liens entre McKinsey et la Banque de l’infrastructure. Plusieurs cadres de la BIC ont déjà travaillé pour McKinsey. La multinationale s’est aussi vu accorder des contrats par la BIC au moment de son démarrage.

La BIC est tellement devenue la créature de McKinsey, qu’aujourd’hui, c’est un ex-associé de McKinsey qui est PDG de la BIC . Tout ça, M. Barton, c’est le fruit du hasard? , a demandé le bloquiste Xavier Barsalou-Duval. Ehren Cory, PDG de la BIC , a travaillé chez McKinsey de 2001 à 2012.

Dominic Barton a martelé que son ancienne firme n’avait rien à voir avec la création de la BIC . Il rappelle que cette idée figurait dans la plateforme libérale dès 2015.

En 2016, le Conseil consultatif en matière de croissance économique avait recommandé la création d'une banque de développement de l'infrastructure. C’est Dominic Barton qui était à la tête de ce comité, lui qui était alors directeur mondial de McKinsey. Il était épaulé par des employés de McKinsey Canada pour le soutenir au sein de ce comité.

Les recommandations sont venues d'un conseil formé de bénévoles convoqués par le gouvernement et non par McKinsey. La firme a soutenu les travaux du conseil en fournissant des données et des informations bénévolement , s’est-il justifié.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson