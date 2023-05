Deux expositions et un spectacle pyromusical pour célébrer Riopelle

Dans le cadre des célébrations marquant le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle , la région rend hommage au peintre, graveur et sculpteur québécois. En attendant une rétrospective majeure au Musée des beaux-arts du Canada, à l’automne, et le spectacle Projet Riopelle mis en scène par Robert Lepage, présenté en décembre au Centre national des Arts, la région salue la mémoire de Riopelle, à travers trois événements : deux expositions et un spectacle pyromusical et multimédia.

Une exposition à Gatineau

À Gatineau, la galerie Montcalm présente une cinquantaine d’estampes de Riopelle. Photo : Succession Jean Paul Riopelle / COVA - DAAV (2023) / Jean Paul Riopelle, Échassiers, 1981-1983, lithographie sur papier Arches, 65,5 x 77,5 cm, collection Ville de Gatineau

À Gatineau, la galerie Montcalm accueille l’exposition Empreintes, les estampes de Jean Paul Riopelle dans la collection permanente de la Ville de Gatineau.

Le public pourra découvrir 51 œuvres de Riopelle, dont une quarantaine d’estampes issues de la collection municipale, sélectionnées par le commissaire invité pour cette exposition, Michel Cheff.

Il était normal que la ville de Gatineau s'implique dans la préparation d'une exposition , fait valoir Michel Cheff, soulignant la stature d’un artiste extrêmement important, autant pour le Québec que pour le Canada, et connu à l'international aussi .

« C'est un artiste à l'imagination débordante, qui a touché à toutes les techniques. [...] Je pense que c'est ce qui crée sa spécificité, son importance aussi. » — Une citation de Michel Cheff, commissaire invité pour l’exposition Empreintes

Réalisées entre 1967 et 1990, les lithographies et eaux-fortes présentées retracent le parcours de l’artiste, de sa rencontre avec ces techniques à ses dernières années de production.

Responsable des arts visuels et du patrimoine à la ville de Gatineau pour le service des arts, de la culture et des lettres, Valérie Camden met de l’avant les qualités d’une exposition non seulement gratuite, mais également ludique et pensée pour tous les publics .

Il y a énormément de détails dans les œuvres de Riopelle [...] On peut voir plusieurs lignes et finalement, on découvre des oiseaux , cite en exemple Valérie Camden, rappelant que Riopelle était un grand amateur de nature .

Au fil de l'observation des estampes, des détails rappelant la chasse, la pêche ou encore un bestiaire incluant oies, hiboux et éperviers, se révèlent au fil d’ un espèce de cherche et trouve , rendant intéressante cette exposition pour les enfants , estime Mme Camden.

Aux côtés des estampes, les œuvres s'accompagnent de textes, de photos d’archives, d’un coin lecture et de citations de l’artiste et de spécialistes de Riopelle. L’exposition s’accompagnera durant l’été de visites guidées et de lectures en plein air, dans les parcs de la ville, du livre jeunesse Songo et la liberté, signé Gilles Vigneault et illustré par Jean-Paul Riopelle.

Exposition Empreintes, les estampes de Jean Paul Riopelle dans la collection

permanente de la Ville de Gatineau

Jusqu’au 20 août, à la Galerie Montcalm

Une exposition à Ottawa

À Ottawa, la galerie d’art Jean-Claude Bergeron présente une vingtaine d’eaux-fortes et de lithographies à acquérir. Photo : Avec la gracieuseté de Jean-Claude Bergeron

Les estampes sont à l'honneur d’une seconde exposition, couvrant également la période de 1967 aux dernières œuvres de 1990. Intitulée Riopelle, un parcours en estampes, elle est présentée à Ottawa, à la galerie d’art Jean-Claude Bergeron et donne à voir au public une vingtaine d’eaux-fortes et de lithographies.

Propriétaire de la galerie, Jean-Claude Bergeron met de l’avant la créativité d’un artiste innovateur, créateur et fonceur .

Évoquant l’influence de la période européenne dans sa production d’estampes, Jean-Claude Bergeron souligne pourtant chez Riopelle une hésitation à délaisser la peinture pour la gravure.

Finalement, il a tellement aimé la lithographie qu’il en a fait énormément en 1967. Ça a été le départ d'une aventure de gravure extraordinaire , poursuit le galeriste.

« Je pense que c’est quelqu'un qui n’a pas eu peur de prendre des risques, qui s'est lancé des défis [...] qui ne s'est pas contenté de répéter, mais d'innover continuellement. » — Une citation de Jean-Claude Bergeron, propriétaire de la galerie d’art Jean-Claude Bergeron

Les œuvres présentées sont à vendre. Les prix varient de 4 400 à 12 000 dollars.

Riopelle, un parcours en estampes

Jusqu’au 18 juin, à la Galerie d’art Jean-Claude Bergeron

Un spectacle pyromusical et multimédia

Gatineau sera l’hôte d’un spectacle pyromusical célébrant l’œuvre de Jean-Paul Riopelle. Photo : Grands Feux du Casino Lac-Leamy

Annoncé en grande pompe à la mi-avril, le spectacle pyromusical et multimédia célébrant l’œuvre de Jean Paul Riopelle se tiendra pour une seule soirée.

Initialement prévu samedi 20 mai, il est reporté au dimanche 21 mai en soirée, en raison des conditions météorologiques prévues samedi.

Dans cet hommage, il ne s’agira pas de reproduire, mais d’interpréter l’univers de Riopelle, précise le producteur du projet Pleins feux sur Riopelle, Marc-Antoine Massicotte.

Par ailleurs président-directeur général des Grands Feux du Casino Lac-Leamy, Marc-Antoine Massicotte souligne l’importance des éclairages et de la composante musicale de ce spectacle, inspiré par la Symphonie Riopelle, composée par Serge Fiori, avec des arrangements de Blair Thomson.

Marc-Antoine Massicotte promet un tableau assez spectaculaire , mais tient à garder la surprise quant à la partie multimédia de ce spectacle.

« Pour célébrer un artiste de cette importance, [...] on a voulu sortir des sentiers battus, innover et amener une proposition que les gens n’avaient pas vue auparavant. » — Une citation de Marc-Antoine Massicotte, producteur du projet Pleins feux sur Riopelle

Ce dernier souligne un spectacle immersif , car les gens vont être assez proches pour vraiment ressentir le spectacle .

Les billets pour assister gratuitement au spectacle ayant été épuisés le jour-même de son annonce, Marc-Antoine Massicotte précise qu’il sera difficile d’y assister de loin, étant donné que c'est vraiment un spectacle de proximité .

Il ajoute toutefois que le Casino pourrait [libérer] des billets auprès de ses clients .

Présenté gratuitement par Loto-Québec sur le site du Casino du Lac-Leamy, le spectacle débutera à 21h15 et devrait durer approximativement 25 minutes.

Pleins feux sur Riopelle

Dimanche 21 mai, sur le site du Casino du Lac-Leamy

Avec les informations de Marika Bellavance, Camille Bourdeau et Valérie Lessard