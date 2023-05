Disney annule un projet d’expansion d’un milliard de dollars en Floride

Cette annonce survient dans la foulée d'une importante bataille, devant les tribunaux, entre la multinationale et le gouverneur républicain Ron DeSantis.

Selon le responsable des parcs d'attractions chez Disney, Josh D'Amaro, des changements en matière de leadership et de conditions économiques ont poussé l'entreprise à repenser ses plans, établis en 2021, pour rapatrier certains employés au sein d'un nouveau complexe dans le « Sunshine State ».

Disney devait investir jusqu'à 864 millions de dollars américains dans le cadre de ce projet, rappelle l'Orlando Sentinel.

Lors de la première annonce concernant ce rapatriement d'employés travaillant présentement en Californie, de nombreux travailleurs avaient décrié cette obligation de déménager d'un bout à l'autre des États-Unis.

En raison des changements considérables survenus depuis l'annonce de ce projet, y compris de nouvelles conditions liées au leadership et à la marche des affaires, nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec la construction du complexe , a ainsi écrit M. D'Amaro.

Il y a une semaine, le président de Disney, Bob Iger, avait publiquement remis en question les intérêts de la Floride en ce qui a trait aux investissements de Disney dans cet État.

Au cours d'un appel avec des investisseurs, il avait noté que la compagnie employait plus de 75 000 Floridiens, attirait chaque année des millions de visiteurs à Walt Disney World et prévoyait investir 17 milliards pour développer ce site touristique au cours des 10 prochaines années.

Est-ce que l'État veut que nous investissions plus, employions plus de gens et payions plus d'impôts, ou non? , avait ainsi demandé M. Iger.

À couteaux tirés

Disney et Ron DeSantis sont engagés dans un conflit de plus en plus acrimonieux depuis mars 2022, lorsque le président de l'époque chez Disney, Bob Chapek, avait critiqué la législation étatique qui limiterait les discussions à propos de l'identité de genre et de la sexualité dans les écoles primaires de l'État.

Le gouverneur, qui devrait bientôt annoncer qu'il se lance officiellement dans la course à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2024, a ensuite retiré à Disney son statut lui permettant d'autogérer son parc d'Orlando.

Le bureau du gouverneur n'a pas répondu à une demande de réaction, jeudi.

Chez Disney, on avait dénoncé un « geste politique », et une poursuite a été intentée contre l'État, le mois dernier, en guise de représailles.