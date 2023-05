Documents et courriels seulement en anglais, français absent lors de réunions, manque de considération envers les francophones, la langue de Shakespeare domine au sein de la corporation qui gère la voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL).

La société de compétence fédérale est d’ailleurs un cancre en la matière et n’est toujours pas inscrite auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF), comme le prévoit la loi 96, a constaté Radio-Canada.

La voie maritime du Saint-Laurent a été inaugurée en 1959 et permet de réguler la navigation de la région montréalaise jusqu’aux Grands Lacs, une zone névralgique pour le commerce nord-américain. Le siège social est situé à Cornwall, mais il y a deux centres critiques au Québec. Les opérations sont à Saint-Lambert et la maintenance est à Brossard.

Il y a environ 55 % des employés en Ontario et 45 % au Québec. Les deux provinces doivent donc travailler de concert tous les jours pour assurer le bon fonctionnement de la voie maritime.

Mais selon plusieurs sources, l’anglais a pris le dessus sur le français dans les communications de l’entreprise. Si bien que les employés francophones se sentent parfois mal à l’aise d’utiliser le français, notamment lors de réunions.

C’est pas compliqué, dès qu’on a un collègue anglophone dans une réunion, tout se passe en anglais, même lorsque cela se passe à Montréal. Je ne veux dénigrer personne, mais il y a un manque de respect envers les francophones , explique une source qui a requis l’anonymat par peur de représailles.

Des fois, il y a des employés francophones qui sortent d’une réunion et ne comprennent pas vraiment ce qui s’est passé, car tout se passe en anglais , nous a confié une autre source lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

Les employés francophones reçoivent régulièrement des courriels seulement en anglais de la part de la direction. En certaines occasions, des comptes rendus de réunions sont produits sans un seul mot de français. Les employés doivent donc demander une traduction du document.

« L’anglais a pris le dessus sur le français. On est quand même au Québec, on devrait être à l’aise de travailler en français. » — Une citation de Une source confidentielle

Bilinguisme demandé aux francophones… mais pas aux anglophones

Pour les candidats francophones qui postulent, la corporation leur demande généralement d’être bilingues, ce qui n’est pas le cas pour les Ontariens. Ça m’agace de savoir que nous devons être bilingues, alors que nos collègues qui sont payés le même salaire n’ont pas la même obligation.

Il y a eu des gens qui n’ont pas eu de promotion ici, car leur anglais n’était pas assez fort pour les postes où on demande du bilinguisme. Ça amène de plus en plus de frustration , nous indique un autre employé, bien au fait de la situation.

Auparavant, la gestion de la navigation était assurée par une société d’État, l’Administration de la Voie maritime du Saint-Laurent. Tout comme pour les fonctionnaires fédéraux, les employés recevaient une prime au bilinguisme. Mais en 1998, la voie maritime a été commercialisée et, deux ans plus tard, les travailleurs perdaient cet avantage.

Malheureusement, je ne sais pas pourquoi cela a été retiré, c’est dans les revendications syndicales de la ramener, ce que la corporation refuse , confirme une source.

Le canal Welland traverse la péninsule du Niagara et relie le lac Ontario, au nord, au lac Érié, au sud. Il fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Le syndicat affilié à Unifor et qui représente les ingénieurs et technologues québécois est bien au fait de la situation et confirme qu’il s’agira d’un enjeu lors de la prochaine négociation collective cette année.

Des membres commentent sur le manque de communications et de suivis écrits en français lorsqu'ils ont des échanges à faire avec la région de Niagara ou avec certains gestionnaires anglophones au niveau corporatif. Ceci date de longtemps et c’est une source de frustration pour nos membres , a souligné Jason Rodgers, président du local 4319 d’Unifor.

Un autre local qui représente les employés d’entretien et d’opérations est aussi en renégociation de sa convention collective. L’employeur souhaitait que le processus se fasse en anglais, mais il a finalement accepté de payer en partie les services d’un traducteur. L’autre moitié sera déboursée par le syndicat Unifor.

Malgré nos demandes répétées par courriel et par téléphone, la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent n’a jamais répondu à nos questions.

Entente avec le fédéral?

Mais les choses pourraient changer rapidement dans l’organisation. Car pour assurer la gestion de la voie maritime, la Corporation doit absolument s’entendre avec le gouvernement. En 2017, les deux parties avaient signé une entente de cinq ans qui a été prolongée jusqu’en 2024.

Dans une réponse écrite à Radio-Canada, Transports Canada s’est dit surpris des problèmes liés au français.

Transports Canada n’est au courant d’aucun problème lié à la maîtrise de l’une ou l’autre des langues officielles du Canada par la CGVMSL ou à sa préférence à l’égard de l’utilisation de l’anglais. Notamment, aucune question de ce genre n’a été soulevée au cours de l’examen de la Voie maritime, ce qui aurait permis de soulever ces préoccupations , a souligné le ministère.

Sans commenter le dossier spécifiquement, le bureau de la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, a rappelé que les institutions fédérales ont des obligations en matière de communications et de services au public et en matière de langue de travail .

Le français serait aussi aux abonnés absents des communications au sein du conseil d’administration qui sont principalement en anglais. Les membres sont nommés notamment par des entreprises privées du secteur maritime. Il y a toutefois un représentant du gouvernement du Québec et du Canada.

Toujours pas inscrit à l’OQLF

Depuis l’adoption de la loi 96, qui modernise la loi 101, les entreprises de compétence fédérale (les banques, compagnies aériennes ou ferroviaires, le secteur des télécommunications) au Québec doivent s’inscrire auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Or, la Corporation est l’une des seules à ne pas l’avoir encore fait et n’a pas entamé sa démarche de francisation.

L’Office est présentement en discussion avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et attend une réponse de sa part prochainement , a confirmé la porte-parole Chantal Bouchard.

Jusqu’à maintenant, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a préconisé une approche d’accompagnement des entreprises à charte fédérale. Mais si la situation devait perdurer, il y aura des sanctions, prévient-on. Ultimement, si cette dernière opte pour le statu quo, des conséquences suivront, a indiqué le porte-parole du ministre, Thomas Verville.

Au 10 mai 2023, 99 % des entreprises de compétence fédérale qui devaient s’inscrire l’ont fait.

Air Canada et le Canadien National, deux entreprises à charte fédérale qui avaient été au centre de controverses linguistiques, se sont toutes les deux conformées à la Charte de la langue française.