Le Dr Arcel Bissonnette témoigne à son procès pour agressions sexuelles

Il plaide non coupable à toutes les accusations portées contre lui.

Arcel Bissonnette a commencé par expliquer sa formation en tant que médecin, à l’Université du Manitoba, lors de laquelle il indique avoir appris à réaliser des examens physiques.

Il a aussi décrit sa pratique générale au Centre médical Seine et à l’Hôpital Sainte-Anne, où il pratiquait depuis les années 90.

Interrogé par l’avocat de la défense, Josh Weinstein, il a expliqué le déroulement d’un examen physique avec une femme.

Après la prise des signes vitaux et de la pression de la patiente, il indique quitter la salle d'examen pour qu'elle se déshabille. Il précise qu'il vérifie le consentement de la patiente avant de la laisser momentanément.

C'est son choix si elle veut procéder à l'examen ou non , a déclaré Arcel Bissonnette à la Cour, jeudi.

Il affirme que la patiente est entièrement nue pour le dépistage de scoliose, pour la vérification des oreilles, de la gorge et de l’abdomen, notamment. Elle l'est également pour l'examen des seins et pour l'examen pelvien.

Le Dr Bissonnette soutient que la patiente est recouverte d’un drap pour ces examens, sauf pour la vérification du dos pour des scolioses.

Il dit aussi porter des gants lors d'un examen pelvien. Vous devez visualiser la personne, qui ne peut pas tenir le drap tout en effectuant un test de flexion vers l'avant , explique-t-il.

Pour l’examen des seins, la poitrine de la patiente est également exposée.

La patiente s’étend sur la table et lève les bras au-dessus d’elle, détaille-t-il « C’est ma routine, cela me permet de vérifier les seins et la peau en même temps.

Également interrogé par son avocat sur la raison pour une patiente d’être déshabillée pendant tous ces tests, il a répondu: ça fait partie du déroulement des examens physiques . Il a ajouté qu’il aurait été possible d’effectuer les examens dans un ordre différent.

Plus tôt lors du procès, la médecin Kimberly Wintemute, entendue comme experte, affirmait qu'une patiente n'avait en aucun cas besoin d'être totalement nue pour un examen physique. Les avocats de la défense continuent d'interroger l'accusé jeudi après-midi.