Les restaurateurs lancent un cri d’alerte pour garder leurs salles ouvertes

Les restaurants canadiens sont « en crise » et luttent encore pour leur survie, affirme Restaurants Canada, l’association à but non lucratif qui défend les intérêts des 30 000 entreprises du secteur.

Le secteur de la restauration est confronté à un triple problème : l’inflation, la pénurie de main-d'œuvre et le remboursement des dettes liées à la pandémie, explique Restaurants Canada; tout cela en plus de la diminution de la clientèle qui doit également faire face à la hausse des prix.

C’est le cas notamment du café The Birds & The Beets du quartier Gastown à Vancouver qui avant la pandémie était un lieu de rendez-vous pour les employés de bureau. D'après Matthew Senecal-Junkeer, le copropriétaire du café, l'entreprise pouvait payer ses factures et ses coûts fixes grâce à l'activité intense de l'heure du déjeuner, mais ce n'est désormais plus le cas.

« Les restrictions sont levées, la vie reprend son cours normal, mais les habitudes des gens sont différentes après la pandémie. » — Une citation de Matthew Senecal-Junkeer

Déclarations de faillite, une hausse de 116 %

Selon Restaurants Canada, les déclarations de faillite dans le secteur de la restauration ont augmenté de 116 % depuis 2022. L’association ajoute que près de la moitié des restaurants n’est pas rentable à l'heure actuelle par rapport à avant la pandémie où ils n'étaient que 12 % dans ce cas.

L’association soutient que 25 % de ses membres craignent de ne pas pouvoir survivre une année de plus.

L'impact de la hausse des taux d'intérêt et du ralentissement des dépenses de consommation touche surtout les restaurants. C'est pourquoi nos membres prévoient que la rentabilité de l'année prochaine sera pire que celle de cette année , explique Mark von Schellwitz, vice-président de la division ouest du Canada de Restaurants Canada.

L’association fait donc pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prolonge le délai de remboursement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes afin de donner un peu de répit aux entreprises en difficulté.

Le programme offrait des prêts sans intérêt allant jusqu'à 60 000 $ aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif. La date limite de remboursement des prêts est le 31 décembre 2023.

Le remboursement du prêt avant la date limite entraînera une remise de prêt pouvant aller jusqu'à 33 % (jusqu'à 20 000 $). Les entreprises qui ne remboursent pas le prêt avant le 31 décembre devront commencer à payer des intérêts et perdront la partie remise.

Envisager un remboursement sur 36 mois

Restaurants Canada estime que 20 % de ses membres ne pourront pas rembourser les prêts dans les délais impartis.

C'est là que nous verrons beaucoup d'espaces se transformer, beaucoup de faillites et toute la douleur et la souffrance qui en découlent , déplore M. Senecal-Junkeer, qui doit rembourser 40 000 $ de prêts.

Matthew Senecal-Junkeer, du restaurant The Birds & The Beets à Vancouver, a transformé son restaurant de jour en bar à vin le soir pour s'adapter au monde post-pandémique. Photo : Gracieuseté : Matthew Senecal-Junkeer

L’association propose un calendrier de remboursement sur 36 mois, selon lequel les entreprises perdent tous les six mois 5 % de la portion remise. Elle demande à Ottawa de répondre d'ici la fin du mois de mai alors que la Chambre des communes reprend ses travaux pour l'été le 23 juin.

De l’aide au menu en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le secteur de la restauration a passé les dernières semaines à faire pression sur le gouvernement provincial. Le groupe a discrètement rencontré les ministres du Travail et de l'Emploi, ce qui a donné lieu à la création d’une liste de 10 recommandations à la province.

CBC /Radio-Canada a appris que la province travaille à l'élaboration de mesures de soutien supplémentaires pour le secteur de la restauration, mais aussi pour les petites entreprises.

Nous savons qu'un certain nombre de petites entreprises en ressentent les effets , explique Brenda Bailey, la ministre de l'Emploi de la Colombie-Britannique, en faisant référence à l'inflation et aux pénuries de main-d'œuvre, ainsi qu'aux dettes liées à la COVID-19.

Selon Brenda Bailey, la province annoncera prochainement des mesures destinées à aider les restaurants et les petites entreprises.

D'après les informations de Tanya Fletcher et Yasmine Ghania